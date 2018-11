Gobierno baja los precios de las viviendas sociales en Santa Cruz

Higinio Flores, coordinador de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV), informó que los precios de las viviendas sociales que ofrecen en la ciudad de Santa Cruz han bajado con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de familias que no cuentan con una vivienda propia.

Viviendas construidas en la urbanización Papa Francisco (ubicada en Clara Chuchío), que inicialmente costaban a $us 35.000, hoy están siendo ofrecidas en $us 28.000. Así también los departamentos del condominio Santa Ana (sexto anillo, zona Pampa de la Isla), están siendo vendidas a $us 45.000, cuando su precio comercial era $us 70.000.

"Los precios son los más asequibles de Bolivia, casitas de tres dormitorios, living, comedor, cocina, lavandería, patio trasero, con alcantarillado y calles pavimentadas están a $us 28.000, con posibilidad de financiamiento bancario", dijo Flores.

Estas son las casas que ofrecen en Clara Chuchío. Foto Vivienda Ya

De acuerdo con el coordinador de la AEV, la urbanización Papa Francisco cuenta con 430 viviendas, de las que solo quedan a disposición 150. Estas cuentan con una terreno de 250 metros cuadrados y una superficie construida de 64 metros.

"La familia que quiera postular a una de las viviendas de la urbanización Papa Francisco debe ganar unos Bs 4.500 de salario (salarios unidos de la esposa y esposo) y la cuota que pagará serían unos Bs 1.700 por mes, si entra al crédito sin cuota inicial", agregó.

Sobre los departamentos de la urbanización Santa Ana, Flores dijo que estos cuentan con 80 metros cuadrados, y quedan 36 a disposición, 6 departamentos Tipo A (con dos dormitorios) y 30 Tipo B (con tres dormitorios).

Condominio Santa Ana

"El condominio Santa Ana, tiene piscina, churrasquera, áreas sociales, los departamentos (Tipo A y Tipo B), los estamos vendiendo en $us 45.000, es un precio subvencionado, tomando en cuenta que su precio comercial es de $us 70.000. Las familias interesadas deben demostrar ingresos de Bs 7.000, y se prevé que su tasa mensual será de Bs 2.500", agregó.

"Nuestros precios son bajos, en muchos casos, no son ni a costo, los precios son subvencionados, hay un apoyo gubernamental que beneficia a los sectores más vulnerables", concluyó Flores.

Requisitos

Sobre los requisitos, desde la AEV resaltan que las familias interesadas en beneficiarse con las vividas sociales no deben tener viviendas propias registradas en derechos reales, ser mayor de edad, bolivianos, y sobre todo, no haber sido beneficiado con el proyecto de vivienda estatal anteriormente.

Más información

Para más información, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la AEV en Santa Cruz, ubicados en la avenida Piraí, entre tercero y cuarto anillo, calle Bahía Cáceres Nº 3935, o comunicarse con los teléfonos 753-63063, 760-78013, o a través de la línea WhatsApp 750-06460.