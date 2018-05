El Gobierno anunció el reajuste tarifario de la energía eléctrica desde las facturas de mayo, lo que afectará a los consumidores domiciliarios del país. Los usuarios que gasten más de 500 y 1.000 kilovatios por hora de manera mensual (kwh/mes) sufrirán un incremento de entre el 2,3% y el 11%, según el ministro de Energías, Rafael Alarcón.

Este reajuste ha puesto en alerta a la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve - Santa Cruz) y al sector de la micro, pequeña y mediana industria, que rechazaron las nuevas tarifas. Además, se habla de un reajuste general por el mantenimiento de valor, que llegará al 0,5% semestral.

“Se ha determinado generar factores de estabilización a los usuarios de la categoría domiciliaria que tienen consumos excesivos. No podemos seguir subvencionando electricidad para que algunos domicilios estén calentando el agua de sus piscinas. Queremos que la gente se acostumbre a no derrochar la energía”, manifestó la autoridad energética.



Los ajustes

Alarcón explicó que en el caso de los usuarios de más de 1.000 kwh/mes, estos representan el 0,54% de los 2.326.033 del total que hay registrados en el país. Es decir, que afectaría a unos 12.500 domicilios, que tendrán un reajuste de alrededor del 11%.

Entretanto, el 2,18% de los usuarios (unos 50.000 domicilios) tiene consumos comprendidos entre 501 y 1.000 kwh/mes, que significa alrededor de un 2,3% de aumento, que “no resulta ser importante a la hora de cuantificar la factura mensual”, dijo el ministro de Energías.

Asimismo, la autoridad aclaró que, como cada año, se aplica un reajuste a todos los usuarios por el tema inflacionario, que este año será de “aproximadamente 0,5% semestral”, por mantenimiento de valor.

En este tema, el director de la Autoridad de Electricidad (AE), Daniel Rocabado, aclaró que se aplicará al 98% de los consumidores. “La medida que se adoptó de manera semestral, dos veces al año, se realiza en abril para el semestre mayo-octubre, y en octubre para el semestre noviembre-abril del siguiente año”, resaltó.

La explicación



Para saber cuánto se pagará, las autoridades eléctricas en La Paz pusieron como ejemplo una factura autorizada por la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) de la ciudad de Santa Cruz, donde el usuario consumió 570 kwh/mes en abril de 2018. Sin el reajuste, su facturación es de Bs 477. Con el ajuste anunciado alcanzará a pagar Bs 488; es decir, Bs 11 de diferencia, que en términos porcentuales es un 2,3%.

En el caso de los usuarios con más de 1.000 kwh/mes, un consumo de 1.100 kwh/mes que paga Bs 1.062, con el ajuste llegará a pagar Bs 1.185; o sea, un 11% de ajuste que, como en el caso anterior, es solo para la categoría domiciliaria.

“No estamos hablando de actividad industrial, general o de entidades e instituciones. Es exclusivamente para usuarios domiciliarios porque creemos que el consumo es extremadamente alto”, dijo Rafael Alarcón.

La mayoría, en Santa Cruz

El viceministro de Electricidad, Bismark Canelas, detalló que el 50% de la población boliviana consume cerca de 70 kwh/mes y que se benefician con la tarifa dignidad, y que el 98% consume menos de 500 kwh/mes, por lo que la mayor cantidad de la población no será afectada en ese ajuste tarifario de autorregulación.



Dijo que se tienen identificados a los usuarios en los nueve departamentos, de los cuales una mayor cantidad se encuentra en Santa Cruz. “El consumo alto de energía es en casas de lujo o que no tienen consumos eficientes. Puede ser gente que tiene aire acondicionado, piscinas, iluminación 24 horas. Gente que hace un mal uso de energía eléctrica”, manifestó.



Repercusiones

Tras conocer esa decisión del Gobierno, Germán Canaviri, presidente de la Confederación Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa (Conamype), rechazó la nueva medida explicando que la mayoría de ellos hace empresa en sus propios domicilios con maquinaria industrial que consume más de 500 kwh/mes de energía.



“No sé qué está pasando con la política del Estado. Estamos sobreviviendo apenas. Hay una política contraria a nosotros. Nos piden pagar el doble aguinaldo, hay un incremento salarial, no hay políticas para las mypes. Nos están desterrando de nuestros trabajos. Rechazamos esta medida tarifaria. Tendremos que cerrar y que el Gobierno nos dé trabajo a los más del millón de trabajadores de la microempresa”, expresó Canaviri.

Dijo que el sector de metalmecánica gasta más de 500 kwh y todo aquel que tiene maquinaria industrial consume más de mil kwh.

Señaló que están impulsando una reunión de emergencia del sector para sacar conclusiones y no descartó acercarse en las próximas horas a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para tomar medidas.



Otro golpe a las mypes



Por su parte, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, manifestó su preocupación porque el Gobierno está afectando nuevamente a las mypes, cuyas actividades ganan lo suficiente trabajando en sus domicilios.



“Las pequeñas y medianas empresas trabajan en sus casas y eso puede tergiversar el consumo que, obviamente, no va a tener el mismo registro que tiene una familia común y corriente. Pero ya hay una afectación directa. ¿Cómo van a diferenciar entre aquel emprendedor o empresario que esa pequeña actividad la desarrolla en su casa y que está en un domicilio particular? Otra vez le estamos dando un golpe y les quitamos competitividad”, reclamó.



Nostas aclaró que este era un primer análisis que hacía al anuncio del reajuste tarifario que, de todas maneras, el tema será evaluado a profundidad con la Cámara Nacional de Industrias (CNI), además de los líderes de las mypes para “representarlos si el caso así lo requiere”.



CRE pide tranquilidad

El gerente Comercial de la Cooperativa Rural de Electrificación, Javier Melgar, pidió tranquilidad a la población ante el anuncio del Gobierno.

“La aplicación de la resolución de la Autoridad Eléctrica afecta principalmente a los consumos por encima de los 500 kWh, o sea, al 8% de los consumidores. Lo que significa que el 92% de los domicilios no sufrirá ningún incremento”, explicó.

Recordó que las tarifas eléctricas en Bolivia tienen un gran componente social, por tanto tienen un valor por rango de consumo. De ahí resulta que los primeros kilovatios hora consumidos, asociados a iluminación y comunicación, tienen una tarifa muy baja y son los menos afectados en los reajustes tarifarios. “Conforme el consumo aumenta va aumentando también el precio, porque está asociado al confort por el mayor uso de electrodomésticos, como ducha eléctrica, aires acondicionados y otros, lo que demuestra una mayor capacidad económica”, sostuvo.



El ejecutivo manifestó que para cubrir esta mayor demanda es necesario hacer más inversiones en generación.

