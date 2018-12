La incertidumbre terminó. El pago del segundo aguinaldo ya tiene su reglamento, que definió que los empresarios podrán cumplir con la norma hasta marzo de 2019, que un 15% será abonado en productos y para los que ganan más de Bs 15.000 el pago no es obligatorio. Sin embargo, esta flexibilización, en vez de ser bien recibida, fue rechazada por los empresarios y por los trabajadores, que se declararon en emergencia. Hoy, el Gobierno tiene dos frentes en contra.

Al finalizar la habitual reunión de gabinete, el ministro de Economía, Mario Guillén, improvisó una conferencia de prensa en la cual informó que el gabinete ministerial determinó que el segundo aguinaldo solo beneficiará a todos aquellos trabajadores del sector público y privado que ganen hasta Bs 15.000.

La autoridad remarcó que la medida responde al pedido de los empresarios de establecer un tope máximo en los salarios para el pago del beneficio y así de esta manera la distribución de los ingresos de los que menos tienen.

“Se ha establecido que, encima de 15.000 bolivianos, los empresarios y el sector público no están obligados al pago del segundo aguinaldo, vale decir que el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y los propios asambleístas están excluidos del pago del segundo aguinaldo; todas las personas que ganan de 15.000 hacia abajo van a recibir el segundo aguinaldo de manera obligatoria”, apuntó Guillén.

En cuanto al sector privado, el ministro precisó que serán las empresas en última instancia las que determinarán si pagan a sus empleados que ganan más de Bs 15.000, a tiempo de subrayar que en el ámbito público no se lo hará, porque no es obligatorio.

La reacción privada

Molesto y tajante con las respuestas Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reiteró que rechazan y piden la anulación de esta medida, a la que calificó de política, de ser unilateral, injusta y que falta el respeto al sector, pues recordó que se estaba en un cuarto intermedio a la espera de lograr algún consenso antes de reglamentar el segundo aguinaldo.

Nostas puntualizó que este beneficio tiene una triple consecuencia: amenaza la sostenibilidad de los sectores empresariales y de los departamentos con menor crecimiento; pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y atenta contra la productividad y la inversión privada.

“El segundo aguinaldo debilitará la estabilidad macroeconómica, dañará las finanzas públicas del nivel central y subnacionales, postergará proyectos de inversión pública, afectará las reservas internacionales y causará el rezago de la inversión privada en el país”, indicó Nostas.

A su vez, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) manifestó que las medidas de flexibilización establecidas por el Gobierno para el pago del doble aguinaldo no mitigarán el impacto negativo de su implementación.

Rosario Paz, presidenta en ejercicio de la Cainco, indicó que el bono genera costos importantes para el sector público y menos posibilidades de inversión pública.

“Al Estado le representa $us 300 millones este año, agudizando aún más el déficit fiscal, que según el presupuesto estará en torno a los $us 3.200 millones. Su efecto también se verá en los ingresos fiscales de 2019, puesto que implicará menor recaudación por Impuesto a las Utilidades de Empresas (UIE) de cerca de $us 200 millones. Sumados ambos, implican $us 500 millones que bien podrían destinarse a la inversión pública”, hizo notar la dirigente empresarial.

Los otros aspectos de la reglamentación indican que el pago del segundo aguinaldo para el sector privado se flexibiliza hasta marzo del próximo año, medida que en criterio de Guillén ayudará a cumplir con la norma, mientras que para el sector público el pago se debe concretar hasta fines de este mes.

En el caso del porcentaje para el pago en productos nacionales, el ministro de Economía explicó que se determinó que será de un 15% para todas aquellas personas que ganan por encima del salario mínimo (Bs 2.060).

Guillén detalló que se va a generar una aplicación informática donde se pagará a todos los trabajadores en una cuenta virtual el 15% y con esta billetera móvil o cuenta informática el beneficiado podrá ir a cualquier productor, registrado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, a comprar el artículo nacional. Por cada compra se le irá descontando de manera virtual.

El rechazo de la COB

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) rechazaron de manera enfática la decisión gubernamental de pagar el segundo aguinaldo hasta marzo y el 15% en productos.

“El Comité Ejecutivo de la COB, ante las declaraciones unilaterales e ilegales del ministro de Economía, Mario Guillén, expresa su rechazo total y declara a partir de la fecha estado de emergencia nacional”, cita un pronunciamiento público emitido por el ente matriz de los trabajadores.

Crecimiento, en duda

Edwin Fernández, abogado laboralista, señaló que la norma es discriminatoria, pues en su criterio hace una diferencia entre trabajadores de primera y de segunda, generando innecesariamente malestar en el interior de las empresas.

Sostuvo que al realizar esta división se confirma que la medida es política y que el supuesto crecimiento de la economía no es real y no llega a todos los trabajadores del país.

Mientras, José Alberti, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, puntualizó que la medida es desacertada y que tendrá un alto costo, tanto para el sector público como para el privado; hizo notar que el beneficio apenas llegará al 18% de la masa laboral ocupada del país.

Alberti precisó que al sector privado le costará unos $us 350 millones poder cumplir con el decreto, mientras que en el público el desembolso de dinero oscilará entre los $us 200 y los $us 250 millones. “Para cumplir, las empresas que puedan van a recurrir a nuevos créditos; es decir, van a tener menores ingresos, por lo que sus ganancias serán menores, provocando que el impuesto a las utilidades de las compañías que pagan también sea menor”, advirtió.

Cifras del tema

3

Meses

Es el plazo que da el Gobierno a los privados para poder cumplir con la norma.

300

En millones de dólares

Según la Cainco, esto es lo que le costará al sector público pagar el segundo aguinaldo.