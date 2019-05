Gobernación cruceña revela caída de producción de urea en un 30%

A dos años de su inauguración la planta de Urea y Amoniaco suma más inversiones, pero los resultados en venta y producción, del fertilizante, no llegan a las metas proyectadas por las autoridades nacionales cuando se dio paso a la ‘industrialización del gas’.’

Según datos de la Secretaría de Energías, Minas e Hidrocarburos, de la Gobernación de Santa Cruz, durante los cuatro primeros meses de 2019, la planta redujo su producción a 60.698 toneladas. Esto significa un 30% menos con relación al mismo periodo de 2018, cuando el stock del fertilizante llegó a 90.593 toneladas.

Mientras la producción es baja, la estatal YPFB anunció una inversión de $us 55 millones para la implementación de dos plantas al complejo petroquímico. Con la inversión adicional el valor de la obra llega a $us 1.013 millones.

Autoridades de dos regiones productoras observan la nueva inversión, porque se da en un contexto en el que la industria no cumplió sus objetivos iniciales.

De acuerdo con datos extraídos del último informe de rendición de cuentas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre 2017 y 2018 la producción de urea llegó a 278.002 toneladas.

La cifra difiere con las proyecciones oficialistas que estimaban una producción de 600.000 toneladas de fertilizante por año, que representan un 46,33% de la capacidad instalada de la planta.

En cuestión de ventas, las cifras logradas tanto en exportación, como de comercialización en el mercado interno, llegaron a $us 80,6 millones. El dato está lejos de los $us 233 millones que proyectó YPFB, es decir, vendió un 34,33% menos de lo planeado.

Interrogantes

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, sostuvo que la inversión que prevé realizar YPFB no se justifica y “responde a una pésima planificación”.

La autoridad, aseguró que el volumen de producción cayó hasta un 25%, porque la planta “de Bulo Bulo no tiene materia prima para procesar urea”.

Infirió que la escasez se debe a los bajos niveles de reservas de gas que existen en el país, factor que incluso dificulta el cumplimiento de los contratos de gas a Argentina y Brasil.

“Hay déficit de producción de gas. Necesitamos 55 millones de metros cúbicos por día, pero solo llegamos a los 40. Con esto no se puede enviar materia prima a Bulo Bulo. El proyecto petroquímico es un fracaso”, afirmó Castrillo.

El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, señaló que para generar urea es necesario propano y butano, componentes más pesados del gas, que provienen de la extracción de líquidos de la planta separadora de Gran Chaco.

“Esta planta se nutre de parte del gas natural que se exporta a Argentina. Por tanto, si nuestras reservas de gas bajaron, nuestra producción también”, aseguró.

Soliz añadió que el país “está en una crisis energética por causa de la mala gestión de YPFB”.

El exministro de hidrocarburos, Guillermo Tórrez, observó que se quiera realizar inversiones adicionales, sin primero realizar estudios previos para conocer la demanda interna y externa, de los nuevos insumos que pretende producir la planta.

Nuevo proyecto y ventas

Se envió un cuestionario a la estatal Yacimientos, pero hasta el cierre de edición no respondió.

En un comunicado anterior, la estatal dijo que se invertirá $us 55 millones para instalar una planta de metanol y otra de urea formaldehído. Para el primer proyecto se tiene previsto desembolsar $us 20 millones y para el segundo $us 35 millones. “Para ambas, se presentaron empresas globales que están siendo evaluadas por técnicos de YPFB”, dijeron desde la estatal.

A futuro, Yacimientos prevé levantar otras instalaciones para producir nitrato de amonio, de nitrógeno, fósforo y potasio (NPK), de fosfato monoamónico (MAP) y de fosfato diamónico (DAP).