Gil sugirió cambio en el contrato que originó robo de $us 7,7 millones en Cotas

Una modificación en el contrato con los proveedores del programa Cotas en Cuotas, allanó el camino para el desfalco de $us 7,7 millones en el interior de la Cooperativa de Telecomunicación de Santa Cruz (Cotas) y por el cual hay cuatro personas detenidas. Desde la prestadora de servicios confirmaron el dato, y en su descargo indicaron que los exfuncionarios involucrados, se aprovecharon de la situación.

Cabe recordar que el programa facilitaba la compra de equipos electrónicos a los socios, y para acceder a los mismos solo tenían que hacer una solicitud. Pero, extrabajadores, hacían pedidos falsos, luego recogían los equipos, que, según la Policía, vendían en el ‘mercado negro’.

EL DEBER accedió a documentación judicial que señala que una auditoria en el interior de la cooperativa establece que, en 2017, a solicitud de uno de los implicados, el exdirector de Marketing de Cotas, Hubert Gil, se modificó parte del contrato con los proveedores insertando un complemento en la cláusula cuarta, párrafo quinto.

En esta se añadió: “el proveedor podrá entregar el respectivo equipo al socio, persona designada por el socio, o persona indicada por Cotas; por medio de una carta certificada o correo electrónico del responsable de Cotas”.

Al respecto, Mariano Medina, abogado de Hubert Gil, sostuvo que cualquier cambio dentro de los contratos corresponde a la cúpula de la telefónica y no así a un simple director como era su defendido, que según, él no tenía un poder de decisión.

“Falta que digan que el señor Gil era el amo y señor de Cotas. El no firmaba cheques”, ironizó.

Para la abogada Mery Peredo, que patrocina a Xavier Vázquez, gerente de Finanzas de la cooperativa, y que fue implicado en este proceso, el cambio mencionado “deja de lado todos los controles y filtros que existían (en Cotas)”.

Incluso la jurista reveló que en abril de 2018, su cliente, detectó anormalidades en el programa. “En junio hizo una solicitud verbal a la Gerencia Comercial y Marketing, sin tener una respuesta”, dijo.

Luego, según la declaración de su defendido a la que accedió EL DEBER, en octubre del año pasado realiza una petición formal de informe, con el mismo resultado.

En diciembre, en la elaboración del presupuesto, las inconsistencias se hacen más evidentes. Por eso, según Peredo, a sugerencia de su cliente el 7 de enero se convoca a una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, en donde alertó sobre las anormalidades.

El DEBER accedió al acta de la reunión en la que la gerencia responsable de Cotas en Cuotas, indicó que todo funcionaba con normalidad. Luego de esto, el comité ejecutivo de la cooperativa, ordenó la conformación de una comisión para analizar en profundidad el programa, y posteriormente, se realizó una auditoría que destapó el robo.

“Mi cliente fue testigo de cargo, pero fue ilegalmente cautelado”, explicó Peredo.

Confirman cambio

Desde Cotas, admiten este cambio, pero sostienen que el mismo fue mal utilizado por los involucrados en el proceso. “La idea era que se use de manera excepcional, no como regla, tampoco fue observado por las empresas (proveedoras) que debieron hacerlo. Y no entregar un equipo, como tampoco una cantidad exorbitante”, indicaron en la institución.

Cabe recordar que la telefónica, tiene dos disputas legales con las firmas Media Market y Daher, a quienes acusa de incumplir el contrato, por entregar los equipos a funcionarios y no a socios de la cooperativa. En cambio, los proveedores, usan como argumento, la modificación del contrato para sostener que estaban en regla.