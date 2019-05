Gil alude a ‘excúpula’ de Cotas de gestar hurto; acusados ven politización del caso

Surgen nuevas revelaciones en torno al hurto de $us 7,7 millones en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas). En su declaración ampliatoria Hubert Gil, principal implicado en el caso, acusó a todos los ex altos ejecutivos de la institución de planificar y de estar al tanto del millonario desvío de fondos, dentro del programa Cotas en Cuotas, y de otros malos manejos al interior de la telefónica. Además, denunció que la entidad arrastra un déficit de Bs 200 millones. Los aludidos negaron todo e indicaron que el imputado busca un acuerdo para tener un juicio abreviado condescendiente.

Las revelaciones están plasmadas en la declaración ampliatoria de Gil realizada el 14 de mayo y a la que tuvo acceso EL DEBER. En uno de los puntos de la declaración, Gil señala que todas las gerencias de Cotas y el expresidente, Iván Uribe, con detención domiciliaria, sabían de las anormalidades que ocurrían dentro del programa Cotas en Cuotas.

Este proyecto facilitaba la compra de equipos a los socios a través de simples requerimientos, pero un grupo de extrabajadores falsificaban pedidos y vendían los productos en el ‘mercado negro’. Sobre el expresidente de Cotas, Gil afirmó que “siempre estuvo al tanto de los beneficios anormales”.

Es más, dijo que Uribe, junto al prófugo Widen V.P., representante legal de Media Market, crearon esta empresa para “hacer negocio, dado que no contaba ni con la experiencia, ni capacidad financiera” para que sea contratada como proveedor de equipos de Cotas, previa modificación del contrato del programa de beneficios. Según la investigación policial y una auditoría hecha por Cotas, tras ser contratada, Media Market, recibió pagos en demasía por unos $us 4 millones.

“Para hacer estas modificaciones tuvimos una reunión de coordinación: Iván Uribe, Widen V. P. y mi persona, fue en diciembre de 2015, en la casa de Uribe, la idea ya se había conversado en junio de ese año, cuando Widen V.P. era funcionario de Daher”, señaló Gil, en su declaración ante los fiscales. Refiere, además, que como director comercial no tomaba decisiones autónomas, por estar bajo las órdenes del gerente comercial y el gerente general.

“No podía modificar los contratos. Sin embargo, el objetivo era recaudar equipos y dinero. Se rompieron las reglas con conocimiento de todos los involucrados de mandos ejecutivos”, apuntó. Entre los señalados por el imputado están Uribe (con detención domiciliaria), el exgerente comercial, Javier Vaca Díez, el exgerente general, Saúl Antelo (estos dos, según la Fiscalía están prófugos). Además, Xavier Vásquez, exgerente de finanzas (con detención domiciliaria), Hernán Saavedra, exgerente de servicios y productos (detenido preventivamente) y Eduardo Lea Plaza, exgerente de administración de provisión de servicios, que fue imputado y enviado al penal de Palmasola. El acusado hizo notar que incluso el programa benefició a miembros de los consejos de Administración y Vigilancia con equipos financiados hasta 24 meses de plazo.

Entre los favorecidos, según refiere, está el actual presidente de Cotas, Leonardo Suárez, que habría adquirido un televisor valuado en $us 8.000 en el mercado, pero con el programa lo compró a $us 5.000, cuando el límite establecido en Cotas en Cuotas era de $us 800. Para corroborar esto Gil adjuntó una foto del brochure, a la que también accedió El DEBER. Wálter Arrázola, abogado de Uribe, calificó de falsas las declaraciones de Gil, que, según él, “embarra a todos los funcionarios de la cooperativa que investigaron el programa de Cotas en Cuotas y pusieron en evidencia al imputado”.

“Es una clara venganza en contra de quienes descubrieron estos hechos”, señaló. Al igual que su defensor, tras ser consultado, Uribe sostuvo que las declaraciones del implicado no tienen relevancia al ser un delincuente confeso. “Todo es mentira, sobre Media Market porque en una declaración, el padre de Widen V.P., dijo que él (Gil) era socio de su hijo. Nada tiene sentido. Hasta ahora no se ve ningún centavo de lo robado”, cuestionó.

Déficit y entrega de recursos Pero estas no fueron las únicas declaraciones de Gil, el exfuncionario informó ante los fiscales, que parte de lo recaudado en el desfalco, y otras de actividades ilícitas, en el interior de la cooperativa, se financiaban movilizaciones políticas como el del referéndum del 21 F. Incluso dio cuenta de que varias secretarias de la operadora, tenían como meta recaudar recursos para grupos de poder o logias. Todos los malos manejos, a decir de Gil, generaron desajustes financieros en la cooperativa, que en 2018 reportó un desfase económico de Bs 200 millones. “Cotas está en quiebra técnica”, señala.

Agrega que en 2018, fue el tercer año de pérdida y que el último préstamo realizado por una financiera, a favor de la entidad, era impagable. Desde la cooperativa refutaron estas afirmaciones y denunciaron que el caso se politizó y que se busca incriminar a personas ajenas a la investigación policial.

“La reciente declaración ampliatoria de Hubert Gil, autor confeso del robo contra Cotas, carece de credibilidad y asidero”, indicaron desde la telefónica. Además, observaron que hace algunos meses, el implicado admitió el robo e incluso se comprometió, formalmente, a devolver hasta la mitad de lo sustraído.

“Ahora cambia su confesión y afirma que solo robó $us 300.000, tratando de evitar el resarcimiento completo del daño económico ocasionado por él y su socio Widen V.P.”, da cuenta el comunicado de la operadora.

Para Cotas, con estas declaraciones queda en evidencia que el acusado “negocia un trato judicial favorable e indulgente, con la condición de incriminar a más personas en Cotas y vincular a la cooperativa en afanes políticos”. “Por tanto, todo lo que él afirma en esta nueva declaración realizada el 14 de mayo -es parte de los acuerdos para obtener un juicio abreviado y condescendiente”, afirmaron desde Cotas.