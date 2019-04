Gerente técnico de Cotas, enviado con detención preventiva a la cárcel

El fiscal Gary Coronado dijo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del gerente Técnico y de Gestión de Servicios de Cotas, Hernán S. M., en la cárcel de Palmasola por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias Ilícitas, asociación delictuosa y manipulación informática. Esto en el marco de la investigación por el robo de $us 7,7 millones en el programa de beneficios Cotas en Cuotas.

“La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar de Santa Cruz, donde la comisión de fiscales presentó los elementos de convicción que demostraron la probabilidad de autoría de los delitos y se acreditó los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización”, dijo Coronado.

Hasta la fecha con esta persona son 11 los imputados de los cuales ocho han sido enviados a Palmasola, dos personas con medidas sustitutivas, arraigo y fianza de Bs 100.000 y el expresidente de Cotas, Iván N. U., con detención domiciliaria, arraigo, fianza de Bs 300.000 y presentación una vez cada siete días ante el Ministerio Público y prohibición de acercarse a los coimputados y trabajadores de Cotas.

Coronado precisó que el Ministerio Público emitió documentos a la Policía para lograr la captura de Widen V., gerente de Media Market, firma proveedora de los equipos electrónicos a Cotas. “Se analiza la documentación y dependiendo de ello actuaremos conforme a procedimiento”, agregó el fiscal.

Se modificó el programa

De acuerdo con el cuaderno de investigación, accedieron a un contrato en el que se modifica el programa para incluir otros electrodomésticos como ser licuadoras, heladeras, aires acondicionados, lavadoras, planchas, evaporadoras industriales, condensadores industriales, quite cañerías, que no estaban contemplados en el plan Cotas en Cuotas. Entonces, los fiscales cuestionaron que el imputado Hernán S.M. no hubiera observado el cambio y que acordara un acuerdo para dirimir el caso en un centro de conciliación y arbitraje para recuperar el dinero.

Cuestionan detención

Desde Cotas señalaron que desconocían los motivos de la detención de Hernán S. M. “Están aprehendiendo a personas cuyos nombres no estaban en la investigación, en contra de quienes no existe ninguna evidencia que haga pensar que estén involucrados en el robo que Cotas ha denunciado y tampoco están mencionados en la auditoría”, afirmaron desde la telefónica.

Además, indicaron que están sorprendidos porque, paradójicamente, otras personas, contra quienes Cotas sí ha pedido formalmente la ampliación de la investigación, no son citadas, no son incluidas ni se les toma una declaración.

En tanto que Marcelo Áñez, vicepresidente del Consejo de Administración de Cotas, calificó como un abuso la detención preventiva del gerente técnico de la cooperativa. “Él no tiene absolutamente nada que ver con el caso investigado. Así como antes, también abusivamente, encarcelaron a Eduardo L.P, gerente administrativo de Cotas, quien tampoco está relacionado con el robo, a Margoth H., gerente de Auditoría, y Xavier V., gerente de Finanzas, que no solo son inocentes, sino que fueron quienes descubrieron el robo”, precisó.