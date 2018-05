García Linera: "No se acepta mover límites, veremos si la ley favorece al pobre o al rico"

"Algunos quieren que por presión política, el límite (entre Santa Cruz y Chuquisaca) se recorra un poquito para allá, eso no lo aceptamos", dijo de manera tajante el vicepresidente Álvaro García Linera al ser consultado sobre la polémica que atañe a ambos departamentos. Los chuquisaqueños reclaman que el campo Incahuasi es un reservorio compartido, algo que los cruceños rechazan amparados en un primer estudio técnico encargado por YPFB, que establece que está en un 100% en suelo oriental. Un segundo estudio, determinado mediante sentencia del TCP, será dado a conocer el 11 de mayo.

Personeros del Gobierno y representantes de Chuquisaca se reunieron y ayer fue entregado una propuesta que ponía como antecedente el respeto a las leyes de 1898 y 1912 dejando en claro la vigencia plena de las normas de delimitación. "Si ese límite que ya está fijado toca o no toca el campo gasífero (...) le digo con toda seguridad, nunca nosotros vamos a negociar políticamente el límite de un departamento, nunca, sería entrar en un caos terrible de incalculables consecuencias si aceptamos una presión política para modificar un límite", dijo García al programa Que no me pierda.

"Apoyar al hermano pobre"

"No nos vamos a inclinar ni a Chuquisaca, ni a Santa Cruz, nos vamos a inclinar a lo que diga la ley esa de 100 años (...) y si esa ley favorece al hermano más rico, ni modo, ya veremos qué hacemos después, para apoyar al hermano más pobre", enfatizó García Linera.

Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Romero, adelantó que se ha planteado a los chuquisaqueños una nueva alternativa de exploración con un "ambicioso plan" que estará sujeto a una reunión de carácter técnico con el Ministerio de Hidrocarburos para continuar desarrollando la vocación hidrocarburífera de Chuquisaca y el aprovechamiento de sus potencialidades gasíferas. "Ahora le tocará a la Gobernación considerarlo y avenirse a la propuesta o plantear otra contrapropuesta", apuntó.

Mientras que Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de Intereses, dejó entrever que se mantendrán las medidas de presión hasta que se realice la reunión con las diferentes representaciones de esa región para ver si aceptan el preacuerdo o masifican su protesta.