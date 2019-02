Garantizan provisión de alimentos pese a sembradíos afectados por lluvias

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó este viernes que se han contabilizado al menos unas 15.000 hectáreas de diferentes cultivos afectadas por las lluvias registradas en el país; sin embargo, garantizó que no está en riesgo la seguridad alimentaria.

La autoridad explicó que estás pérdidas están registradas en el altiplano, donde se dañaron cultivos de papa y quinua; en los valles de Cochabamba y Chuquisaca, fueron afectados los sembradíos de maíz, hortalizas y frutas; en el trópico, las pérdidas se dieron en cultivos de frutas, bananos, papaya, piña, y en el oriente, la afectación es principalmente a la producción ganadera.

"Aunque son importantes las pérdidas, queremos tranquilizar a la población. Hasta ahora se han perdido 15.000 hectáreas, en Bolivia se tienen registradas 3,6 millones de hectáreas cultivadas, entonces vemos que las pérdidas no son de altas consideraciones, no hay por qué preocuparnos porque no afecta a la provisión de alimentos", explicó Cocarico.

Agregó que en adelante queda trabajar en una fase de recuperación de cultivos, en función de la próxima campaña, y enfocar las tareas en la provisión de semillas con el objetivo de ayudar a los productores a recuperar la producción que han perdido a consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias.

También puedes leer : Las aguas bajan en Beni pero a su paso dejan dramas humanos

Fenómeno El Niño en Bolivia

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó este miércoles que los desastres naturales a causa de las intensas lluvias en el país afectaron a la fecha a más de 2.000 familias. No descartó que esa cifra suba en los próximos días.