Fiscalía imputa a la expresidenta de la ABC por favorecer tres contratos

El Ministerio Público imputó a la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Noemí Villegas, al gerente nacional técnico, Erick De Las Heras; al subgerente socioambiental de la entidad, Jonatán Lazarte; y al representante legal de consorcios de supervisión, Luis Alberto Aguilar, por supuestos favorecimientos en tres contrataciones que recibieron en la gestión 2016, causando un perjuicio al Estado de Bs 100,5 millones.

La imputación 65/2018 fechada el 22 de mayo, presentada ante la jueza anticorrupción Melina Lima por una comisión de fiscales de La Paz, fue resuelta luego del memorial enviado el 1 de noviembre del año pasado por Marcos Farith Loayza, en su calidad de presidente de la ABC, por la probable comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa, según la documentación a la que tuvo acceso EL DEBER.

“Se requiere que su autoridad disponga la detención preventiva de Noemí Villegas en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes y a De Las Heras, Lazarte y Aguilar, en el recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz”, ante “la existencia de suficientes elementos de convicción”, señala

la resolución de la Fiscalía, que fue confirmada por el fiscal Juan Tola, uno de los delegados en la investigación.

El gerente jurídico de la ABC, Juan Carlos Aguilera, quien renunció al cargo ayer, informó de que el caso está en manos de la jueza Lima, quien realizará la audiencia de medidas cautelares el próximo jueves 14 de junio.

“Eran contratos de supervisión y de control y monitoreo por convocatoria pública, donde se tendría que calificar la mejor propuesta para contratarla. Sin embargo, en esa calificación, por la influencia que tenía De Las Heras, quien era familiar de Aguilar, junto a Lazarte, hubo el favorecimiento en la calificación de las empresas. Si se hacía una calificación objetiva, los consorcios que se presentaban a las licitaciones tendrían que haber sido descalificados. Pero se están haciendo los trabajos de auditoría”, dijo el jurista.



Los contratos

Los proyectos que presentan presunto favorecimiento, luego de una supuesta licitación transparente, fueron los adjudicados para la construcción de la carretera Yucumo - San Borja, en el departamento de Beni, el 23 de marzo de 2016. El Consorcio Integración, conformado por las empresas Inpola Consultores y Acruta & Tapia Ingenieros, fue el que se adjudicó el proyecto por Bs 16,8 millones.

El segundo contrato es la supervisión técnica, ambiental y social a la construcción de un tramo del Puente Arce-Aiquile-La Palizada, en el departamento de Cochabamba, el 29 de marzo de 2016. La obra se adjudicó al Consorcio Integración del Cono Sur (Inpola y Acruta & Tapia), por Bs 24,2 millones.



El tercer proyecto es el control y monitoreo de la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, ubicado en departamento de Beni. El proyecto se adjudicó el 5 de octubre de 2016 a la empresa Consorcio Integración Norte (Inpola y Acruta & Tapia), por un monto de Bs 59,5 millones.



De la revisión de los contratos, Inpola Consultores y Acruta & Tapia Ingenieros habrían conformado asociaciones accidentales utilizando nombres distintos pero que tienen en común las mismas empresas.



“Los tres contratos adjudicados a estas empresas fueron suscritos por Noemí Villegas Tufiño en su calidad de presidenta ejecutiva a.i. de la ABC y por Luis Alberto Aguilar en su calidad de representante legal de los tres consorcios conformados para adjudicarse lo tres proyectos. Sin embargo, Luis Alberto Aguilar vendría a ser tío político de Erick Jesús De Las Heras Arce (gerente nacional técnico de la ABC) en tercer grado de parentesco por afinidad”, señala la imputación.

La Subgerencia Socioambiental, presidida por Jonatán Lazarte, dede De Las Heras. Además, Lazarte fue responsable de los procesos de contratación.

ABC e imputados



Se quiso conocer si la entidad estatal, ahora presidida por Luis Sánchez, iba a continuar con los procesos legales, pero indicaron que no se pronunciarán al respecto, pero dejaron en claro que, por normativa, tiene que seguir el proceso, de acuerdo a la Ley 004 (Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas), porque son hechos relacionados con corrupción pública.

El abogado de Noemí Villegas, Octavio Morales Fuentes, dijo telefónicamente no tener conocimiento sobre la imputación. Al pedirle una contraparte de su defendida, prefirió manifestar ayer que no se lo vuelva a llamar.

En la empresa Acruta &Tapia Ingenieros se preguntó telefónicamente por Luis Aguilar y señalaron que iban a devolver la llamada. Hasta el cierre de nuestra edición, eso no ocurrió.

Tampoco se encontró a los imputados De Las Heras y Lazarte, ni por medio de sus abogados.



Código de ética



Para imputar a los exfuncionarios, además de considerar la Ley 004, la Fiscalía reconoce el Código de Ética de la ABC (RI/SAP-001), que señala que “todo funcionario de la ABC tiene el deber de excusarse oportunamente en funciones de control, supervisión, fiscalización o procesos de contratación, selección, evaluación, trámites o asuntos oficiales en los que estén involucrados familiares o personas afines o se haya generado un conflicto de intereses, comunicando a las instancias correspondientes”, lo cual no ocurrió en este proceso, según la comisión de fiscales.



Petición de informe



Al conocer el caso, el senador de oposición Yerko Núñez lamentó que ocurran estos hechos y recordó que desde hace varios meses viene denunciando irregularidades en la entidad.



“Permanentemente denunciamos actos de corrupción en la ABC. Hemos estado inspeccionando obras y vimos un total deterioro en las carreteras que se han entregado hace meses y ya están totalmente destruidas. Esto viene a evidenciar todo lo que hemos venido diciendo”, manifestó el asambleísta beniano.



En ese sentido, dijo que enviaría una petición de informe al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que explique cómo hace el seguimiento a estos procesos de corrupción. Además, anunció que hará peticiones al actual presidente de la ABC, Luis Sánchez y al ministro de

Obras Públicas, Milton Claros, “para que respondan por qué no existe el control correspondiente en las adjudicaciones”.

Núñez sospecha que no es coincidencia la fecha del retiro de Marcos Loayza con la imputación del Ministerio Público, ocurridas a fines de mayo.



Que se investigue



Entre tanto, el diputado David Ramos, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, señaló que para su partido en actual Gobierno, la Fiscalía como autoridad competente, debe asumir con responsabilidad esta investigación para que determine el grado de responsabilidad de todas las personas involucradas.



“Siempre hemos dicho que para nosotros, los actos irregulares que se puedan dar en las reparticiones estatales, son atribuibles a la persona, no a la institución. Y lo que está haciendo la Fiscalía es cumplir a cabalidad sus investigaciones”, finalizó.

Últimos presidentes

Noemí Villegas

Asumió la presidencia interina de la ABC en noviembre de 2014, sustituyendo a Antonio Mullisaca. La posesionó el entonces ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. No se explicó la razón del cambio.



Corta gestión

El actual ministro de Obras Públicas, Milton Claros, posesionó el 21 de agosto de 2017 a Marcos Farith Loayza, en reemplazo de Villegas. Loayza estuvo en el cargo por espacio de apenas nueve meses.

el actual presidente a.i.

Luis Sánchez vuelve a ejercer la presidencia ejecutiva de la ABC el 28 de mayo pasado. Había estado en el cargo entre 2009 y 2013. Fue posesionado hoy por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.