Fiscalía espera que Cotas denuncie robo millonario

El Ministerio Público está esperando que la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) presente la denuncia por el robo de productos electrónicos cuantificados en más de $us 7 millones. Desde la entidad indicaron que se ejecutaron las acciones para recuperar el dinero.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, expresó que tiene conocimiento de que Cotas está haciendo una auditoría interna y tienen identificados a los responsables, por lo que están esperando. “Estamos viendo cómo evoluciona el problema, pero la ley no nos faculta a intervenir porque es un delito de carácter patrimonial. No se trata de una entidad del Estado, los extrabajadores de Cotas no son funcionarios públicos”, afirmó.

Salguero dijo que al conocer el hecho identificó los delitos de falsedad material e ideológica y apropiación indebida. Cotas detectó que seis exfuncionarios hicieron solicitudes ficticias para acceder a equipos electrónicos.