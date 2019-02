Firmantes de los contratos deben ir primero a declarar por el caso Cotas

El robo millonario de $us 7,7 millones detectado por la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) al programa Cotas en Cuotas salta al ámbito de la indagación judicial para determinar el grado de culpabilidad y penalizar a los presuntos autores, cómplices y encubridores del hecho, denunciado por la telefónica cruceña en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La denuncia verbal de Cotas radica en la Fiscalía especializada en delitos patrimoniales. Precisamente, el director funcional de las investigaciones, fiscal Gary Coronado, en contacto telefónico, señaló que en el transcurso de esta semana se citará y tomará declaraciones a los presuntos autores del hecho denunciado. Aclaró que los primeros en ser convocados, en calidad de testigos, serán los funcionarios de Cotas y empleados de las empresas proveedoras de equipos relacionados con los contratos.

Cabe recordar que en una auditoría específica a Cotas en Cuotas se descubrió la ‘perforación’ del sistema de control de dicho programa a través de solicitudes ficticias de equipos electrónicos. Hay siete funcionarios implicados de las áreas de marketing, comercialización, contabilidad, control de gestión, de ventas ydemandas y mensajería.

Desde la Fiscalía distrital de Santa Cruz, Mirael Salguero informó de que en la presente semana se procederá a citar a presuntos autores -la acusación no individualiza nombre de personas- relacionados con el hecho irregular revelado por Cotas.

Dio cuenta de que el denunciante ha presentado documentación ampliatoria a la denuncia -auditoría financiera interna a Cotas en Cuotas- que definirá el rumbo y las directrices de la investigación por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documento privado y uso de instrumentos falsificados.

Idas y vueltas A solicitud de la Autoridad deFiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) Cotas cursó un informe del supuesto robo financiero y acciones legales y administrativas promovidas contra los involucrados que no convenció ni al director general de la estatal, peor aún al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Emilio Rodas.

Este último cree que la descripción es muy escueta y resumida, y objeta el hecho de que no se hubiera incluido la auditoría interna ni los documentos probatorios de presentada en la Fiscalía. Hizo notar que se pedirá información complementaria, que de no ser satisfactoria se pasará a una fiscalización, in situ, que se desarrollará en la cooperativa con presencia de personeros de la Afcoop para revisar documentos y todos los procesos y determinar niveles de responsabilidad de los Consejos de Administración y de Vigilancia. Cuestiona el control.

Al respecto, por separado, el presidente del Consejo de Administración y de Vigilancia, Iván Uribe y Carlos Alberto Égüez, respectivamente, indicaron que han procedido y están actuando de acuerdo a sus competencias y los estatutos de la cooperativa.

En una carta fechada el 22 de este mes, firmada por Uribe, Cotas invita a la entidad reguladora -Afcoop- a realizar un proceso de supervisión y fiscalización al proceso del fraude detectado.