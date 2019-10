Fernando Ciarrocca: “Hemos exportado investigación y desarrollo hechos en Bolivia”

Hay empresas que son reconocidas en el mundo entero, aunque a veces es preciso mirar más allá de sus emblemáticos productos para confirmarlo. “Por ahí la gente no reconoce el nombre Unilever, pero sí conoce las marcas OMO, Sedal o Rexona; son marcas muy afines y elegidas por el consumidor boliviano”, dice Fernando Ciarrocca, director general de Unilever Andina Bolivia S.A.

De hecho, más de 2.500 millones de personas utilizan los productos de esta multinacional en los 160 países donde tiene presencia. Ciarrocca también destaca el liderazgo de la firma en el Cono Sur, donde compite en las categorías de cuidado y aseo personal, limpieza del hogar y alimentos. Dove, Axe, Pepsodent, Surf, Skip, Maizena y Hellmann’s son otras de las marcas fácilmente reconocibles, dentro de un portafolio global compuesto por unos 400 productos.

Unilever opera en Bolivia desde hace 25 años y su planta en Cochabamba produce detergentes de ropa, jabones y champús, generando cerca de 1.000 empleos directos y unos 3.000 empleos indirectos en todo el país.

El modelo de negocio de Unilever se sustenta sobre todo en su compromiso de responsabilidad hacia la sociedad y el medioambiente. “Estamos comprometidos incluso con Naciones Unidas, pues nuestro chairman global ha participado en la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ese organismo”, resalta el director nacional.

Menciona, por ejemplo, que su planta de producción no arroja ningún tipo de residuos, porque recicla todo lo que genera, y que sus detergentes no dañan el medioambiente al no contener fosfatos. Explica que estos químicos aceleran el crecimiento de algas en ríos y lagos, las cuales bloquean el paso de la luz solar, que es indispensable para el ecosistema bajo la superficie.

Unilever cuanta con varios centros de R&D en todo el mundo. “Los equipos de investigación están viendo, todo el tiempo, de qué manera podemos hacer que nuestros productos sean más prácticos, más fáciles de consumir y tratando de generar el menor impacto posible al medioambiente”, afirma Ciarrocca. Si se trata de alimentos, por decir algo, aquel propósito implica la reducción de sodio, grasas saturadas y otros objetivos que se ajustan a nuevos hábitos de consumo.

De Bolivia para el mundo

El acceso a la tecnología y a los avances de la ciencia también están disponibles para los trabajadores de la planta nacional. “Gracias a la forma de comunicarnos, nuestro personal tiene acceso a la misma tecnología que emplean nuestros colegas en Inglaterra o Norteamérica”, dice el director. “De hecho, ya tenemos ejemplos de investigación y desarrollo bolivianos: OMO Fácil Enjuague, un producto que reduce a la mitad el consumo de agua en el lavado”.

Ciarrocca ve con beneplácito que exigentes mercados, como los de Brasil y Argentina, ya están implementando la innovación boliviana: “Nos da enorme alegría que nuestra energía, nuestro desarrollo están siendo adoptados en el exterior, destaca Fernando. “Nuestra ventaja competitiva es justamente eso: tener marcas muy fuertes, muy arraigadas, que estén a la vanguardia en cuanto a tecnología y calidad”.

Unilever Bolivia también exporta el champú Sedal a Perú y los detergentes en polvo a Paraguay. Abrir estos mercados ha requerido que la firma haga importantes inversiones en tecnología en los últimos meses. “Ahora tenemos la capacidad para abastecer el mercado peruano completo”, asegura.

Hace pocos meses, Unilever consolidó la compra de la firma nacional Astrix, cuyas marcas destacadas son los limpiadores Ola y los champús Liz. Esta operación le ha significado un incremento de más del 40% en su facturación, según el directivo. “Los portafolios de Unilever y de Astrix son totalmente complementarios: Ola, por ejemplo, es líder en categorías donde nosotros no participábamos. Lo mismo en productos de cuidado personal; Unilever tiene mucho liderazgo con sus marcas en Bolivia, pero no participábamos en el segmento de champús familiares, donde sí participa la marca Liz. Para nosotros fue una movida espectacular”.

Sin duda que se han marcado varios hitos importantes en los casi dos años en que Fernando Ciarrocca lidera Unilever Bolivia, aunque él ya lleva más de 20 años vinculado con la empresa matriz. “Me ha tocado conocer distintos Unilever en el mundo; he trabajado en proyectos en Inglaterra, Suiza, Singapur, y también en mercados más cercanos y similares al de Bolivia, como Ecuador”, relata. “Lo que más rescato de mi carrera es que he aprendido mucho de la diversidad, de conocer y trabajar con gente de diferentes culturas”.