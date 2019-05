Felcc sospecha que Cotas montó plan para proteger a acusados de robo

Las investigaciones por el hurto de $us 7,7 millones en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) da un giro inesperado. Ayer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, informó de que supuestamente la cooperativa montó un plan para encubrir el hecho e incluso promovió y dio vacaciones a dos personas implicadas en este escándalo.

Cabe recordar que el millonario hurto se produjo dentro del programa Cotas en Cuotas, iniciativa en el que los socios de la operadora compraban equipos tecnológicos, de uso doméstico, a crédito. Para eso los beneficiados solo debían llenar una simple solicitud. Sin embargo, exfuncionarios de la cooperativa adulteraban pedidos, recogían los artículos de los proveedores, para después venderlos en el ‘mercado negro’.

Recolección de pruebas

Aguilera explicó que, dentro del trabajo de investigación, se rescataron correos electrónicos de las instalaciones de Cotas en la zona de Urbarí, en donde, según la autoridad, fue el epicentro donde se planificó el delito.

En estas pericias, dijo que, se lograron obtener “varias comunicaciones entre los imputados Eduardo Lea Plaza, José Saavedra y otros, en las cuales, por consejo, aparentemente jurídico, se decía cuál debería ser la estrategia para asumir la defensa. Esto nos permite comprender la modalidad delictiva y posdelictual, que estaba destinada al encubrimiento de la actividad criminal”, afirmó Aguilera.

En esa línea, el jefe policial reveló que ejecutivos de alto rango de la operadora otorgaron vacaciones a dos personas que están siendo investigadas por maquillar informes contables, con los que se encubría el hecho.

“Se generaron empresas ficticias que no entregaron la mercadería. Y estas dos personas se fueron de vacaciones por orden de gente de Cotas, lo que retrasaría las investigaciones”, dijo.

Sin embargo, Aguilera, aseguró que la dilación no detendrá las investigaciones e incluso dio a entender que las dos personas implicadas, las cuales tienen orden de aprehensión, serán detenidas “en cuestión de horas”.

Cotas rechaza alusión

Sobre las observaciones que realizó la autoridad policial, desde Cotas, a través de un comunicado, señalaron que no tenían conocimiento oficial respecto a la imputación u orden de arresto contra dos funcionarios del área contable de la institución.

“Lamentablemente, los mandamientos de aprehensión por parte del Ministerio Público se han multiplicado en el último tiempo y ni siquiera son comunicados previamente a la cooperativa, que, recordemos, es la víctima en todo esto”, dieron cuenta desde Cotas.

En ese contexto, la cooperativa, aseguró que “si algunos de sus funcionarios que se encontraban cumpliendo sus vacaciones, súbitamente aparecen señalados con una orden de arresto, no corresponde establecer que hay encubrimiento alguno. No resulta lógico atribuir que hay encubrimiento cuando no se sabe qué dirección tiene la investigación judicial”, afirma el comunicado.

Piden transparencia

Peter Coca, representante del Sindicato de Trabajadores de Cotas, confirmó que existe personal profesional de la operadora a la que se le dio vacaciones indefinidas.

Lamentó que desde la administración se proteja a gente que dañó la institución. Además, denunció que, en el interior de la telefónica, existe un silencio cómplice de parte de los trabajadores no sindicalizados.

“Es una pena como manejan la cooperativa”, lamentó.

