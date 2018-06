Falta de gestión ralentiza inversión en municipios

La ejecución de la inversión pública de las entidades de la administración local (empresas municipales, universidades, municipios grandes y pequeños y gobiernos autónomos indígenas), entre enero y mayo de este año, alcanzó una ejecución del 22,4% de su presupuesto 2018 destinado a inversión pública, según el Ministerio de Planificación.

Entre estas instituciones, porcentualmente, las empresas municipales y los grandes municipios lograron las más bajas ejecuciones, con un 8% y un 16% respectivamente, aquejados por la falta de gestión y transferencia de recursos.



Problemas para ejecutar



Consultado al respecto, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, identificó que la burocracia evita la ejecución ágil de la inversión, además del cumplimiento de licencias ambientales. Ambos temas se los trabaja con el presidente Evo Morales.



A su vez el experto en municipios Jerjes Mercado coincidió que otro de los escollos son las gobernaciones, que no transfieren a tiempo los recursos a los municipios, se paralizan las obras o no se las ejecutan.



“Los municipios son muy diversos y son varios los problemas. En algunos, la gestión es bastante lenta por enredos burocráticos. En otros, la falta de profesionales. Hay municipios que enfrentan problemas de inestabilidad política que influye negativamente. Otro problema es que no se logra priorizar los proyectos”, dijo.