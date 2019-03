Vestido con una camisa a cuadros, de blue jean y chinelas, con un rostro que denotaba preocupación y un cierto cansancio, así recibió a EL DEBER el expresidente de Cotas, Iván Uribe en la sala de su casa, esa que no puede abandonar desde que un juez ordenara su arresto domiciliario.

El Ministerio Público lo investiga por el robo millonario en Cotas, caso en el que encontró indicios de su participación en supuestos hechos ilícitos vinculados al desfalco que sufrió la cooperativa, algo que él niega rotundamente y que asegura, se trata de "un complot".

La charla transcurrió mientras su custodio policial se encontraba a pocos metros, sentado en un sofá. Durante los minutos que duró la entrevista 'no se lo sintió', pero sí se lo podía ver.

“Han dañado mi imagen. Nunca antes estuve en una situación así, siempre he sido una persona trabajadora, era la primera vez que iba a la Fiscalía por algún asunto y que prestaba mi declaración por algo. Yo fui el que denuncié el robo, pero me detuvieron", comenzó diciendo el que fue, hasta hace poco, presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz.

“(No soy) un maleante o un ladrón. Soy una persona de bien, criado con buenos principios. No me siento abandonado, me siento apoyado, pero la gente tiene miedo por nuestra forma de ver la justicia, pero no estoy tranquilo”, enfatizó mientras las lágrimas asomaban por sus ojos y su voz se quebraba.

“No quiero sentirme un chivo expiatorio o un trofeo de algo, que vayan las cosas por donde tienen que ir (...). Yo sé que a veces estamos con ciertas responsabilidades, pero el robo que se hace a un banco y se demuestra quién es, ¿acaso está el presidente preso?, pregunto”.

Te invitamos a ver parte de la entrevista que este martes se publicará completa en la edición impresa de EL DEBER.