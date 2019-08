Exportarán 2,1 millones de quintales de azúcar

Un mes después de que los ingenios azucareros y los productores cañeros expusieran el problema que genera el almacenaje de azúcar y alcohol anhidro en plena zafra, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural anunció la exportación de 2,1 millones de quintales (qq) de azúcar, a través de un acuerdo suscrito con ambos sectores.

En reunión sostenida entre la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes y los principales representantes de los ingenios azucareros y de los productores de caña, se arribó al acuerdo que permitirá la exportación de la producción de excedentes de azúcar, que llega a los 3,6 millones de quintales.

“Hemos acordado la exportación que generará alrededor de $us 32,5 millones de divisas para el país”, afirmó la ministra Sifuentes, cita la nota de prensa del ministerio mencionado. Con la exportación de azúcar se busca, además de generar recursos económicos, mitigar la situación que atraviesan los productores cañeros, según refiere esa cartera de Estado.

No todos quieren exportar

El ingenio azucarero Guabirá no participó de la reunión, pero de acuerdo con su presidente, Mariano Aguilera, la institución no tiene inconveniente para cubrir el mercado interno y exportar, y hacer todo lo que contribuya al sector productivo, cañero e industrial. A decir de Aguilera, algunas industrias no tiene la filosofía de exportar y buscan pretextos para no hacerlo.

“Creo que todos deberíamos exportar o nadie debería hacerlo. Ya que cuando el mercado está bien afuera, todos quieren sacar su azúcar y cuando está mal, nadie quiere venderla. Creo que deberíamos normarnos entre nosotros, para que nos vaya bien a todos”, dijo. Guabirá ha estado exportando su producción desde el año pasado. Según Aguilera, la cantidad asciende a más de 400.000 quintales.

En la actualidad, está preparando un despacho de 10.000 toneladas a Colombia. “Si todos exportáramos y ‘limpiáramos’ el mercado, todo el sector se beneficiaría, pero si no se saca la producción al mercado externo, la situación se seguirá complicando”, sostuvo Aguilera, a tiempo de indicar que Guabirá tiene entre 1,5 y 1,6 millones de quintales de azúcar disponibles.

A su vez, Ángel Rivas, asesor agrícola de la Unión de Cañeros Unagro, dijo que la venta externa es fruto del trabajo que el sector ha venido realizando desde hace dos meses, realizando los cálculos para garantizar la provisión del producto en el mercado interno. Los 2,1 millones de quintales que se exportará son el excedente de la producción del año pasado.

Además, existe la posibilidad de que esa cantidad se incremente, debido al remanente que se estima genere la zafra de este año. “Aliviará un poco la situación financiera de los cañeros, pero creemos que sus efectos van a tardar en sentirse, ya que las exportaciones no se realizan de la noche a la mañana”, expresó Rivas.

Santa Cruz lidera cultivos

Según datos de los ministerio de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural, la superficie cultivada de caña en la zafra 2019 está estimada en 172.600 hectáreas, de las cuales Santa Cruz cultiva el 93%; Tarija el 5% y La Paz un 2%.