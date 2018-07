Exportaciones de los países de la CAN al mundo crecen un 14,5%

Las exportaciones al mundo de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) entre enero y febrero de 2018 alcanzaron los $us 18.525 millones, es decir un 14,5% más que las ventas externas realizadas durante el mismo periodo del año pasado, según datos del Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN.

Asimismo, las exportaciones intracomunitarias, en los dos primeros meses de 2018, totalizaron $us 1.288 millones, un 15,9% más de las registradas en similar periodo de la gestión anterior. Cabe señalar, que la participación de las ventas externas intracomunitarias, con respecto a las totales realizadas hacia el mundo aumento ligeramente, pasando del 6,9% al 7%.

Las exportaciones al mundo de Bolivia crecieron de $us 1.070 millones a $us 1.352 millones, las de Colombia de $us 5.296 millones a $us 6.316 millones, las del Ecuador de $us 3.143 millones a $us 3.389 millones, y las del Perú, de $us 6.667 millones a $us 7.468 millones.

En tanto, los principales productos comercializados durante los dos primeros meses del año fueron: aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, formas en bruto de oro, hulla bituminosa, plátanos tipo cavendish valery frescos y minerales de zinc.