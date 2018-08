Durante los tres primeros meses del año 2018, las exportaciones entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alcanzaron los $us 2.095 millones, lo que representa un 23,5% más a lo registrado en similar periodo del 2017. No obstante, las de Bolivia a este bloque, disminuyó en 6%.

“De acuerdo al Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la Comunidad Andina, las exportaciones intracomunitarias de Ecuador crecieron en 39,9%; las de Colombia en 35,5; las del Perú en 5,4%, mientras que las exportaciones de Bolivia a la CAN disminuyeron en 6%”, revela un comunicado de la entidad con sede en Lima, Perú.

En cuanto a los principales productos exportados intracomunitariamente durante el mencionado periodo, destacaron los siguientes: aceites crudos de petróleo, tortas y demás residuos sólidos de soja, las demás preparaciones para la alimentación de animales, los demás azúcares de caña o de remolacha en estado sólido, aceite de palma en bruto, alambre de cobre refinado, aceite de soja, entre otros.

Asimismo, en el periodo enero-marzo de 2018, las exportaciones al mundo de los Países Miembros de la Comunidad Andina alcanzaron los 28.485 millones de dólares, 14,5% más que las exportaciones realizadas en el mismo periodo del año pasado.