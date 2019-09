La Expocruz 2019 que finalizó ayer generó $us 102,1 millones en intención de negocios a mediano y largo plazo, a lo que se debe sumar los otros $us 202,8 millones registrados en los tres días que duró La Rueda de Negocio organizado por la Cainco. Lo que hace un total de $us 304,9 millones en expectativas de compraventa.

Raul Straus, gerente general de la Fexpocruz, sostuvo que el balance de la Expocruz fue positivo y que en las diez noches se creó un espacio de encuentro para los negocios y un ambiente de entereza y solidaridad, que permitió al visitante y a los expositores vivir nuevas experiencias en el predio ferial.

Straus destacó que el objetivo de internacionalizar la feria se lo consiguió con la firma de distintos acuerdos como con los de la Cámara de Comercio e Industria de Moscú (Rusia), un convenio de cooperación institucional en la Secretaria de Desarrollo Económico CD-Mato Grosso (Brasil) y la exitosa participación de Pro Colombia.

En el ámbito de la solidaridad Straus informó que la campaña Tu aporte suma, de Fexpocruz, que estaba destinada a fortalecer el equipamiento de bomberos forestales para la prevención de incendios, recaudó Bs 535.064.

La Expocruz 2020 se realizará del 18 al 27 de septiembre, mientras que la del 2021, será del 17 al 26 de septiembre.