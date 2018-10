Expocruz cierra con intenciones de negocio por $us 303,6 millones

La 43 versión de la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) 2018 generó un movimiento económico preliminar de $us 101,6 millones en intenciones de negocio, según la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), organizadora de la muestra multisectorial más importante de Bolivia. En la Rueda de Negocios Internacional, que se realiza en paralelo a la feria, se concretaron intenciones de negocio por $us 202 millones, gracias a la realización de 11.000 citas comerciales.

Así, en 10 días, se logró un movimiento económico de $us 303,6 millones, superior en $us 1,4 millones a la cifra alcanzada el año pasado, cuando fueron $us 302,2 millones.

Raul Strauss, gerente de Fexpocruz, destacó las cifras de la muestra y dijo que hasta el noveno día ingresaron 391.969 visitantes, que no solo conocieron las principales novedades de los expositores sino que también disfrutaron los shows que se realizaron en la muestra.

Con relación al movimiento de intenciones de negocio, aseguró que se mantuvo en los mismos niveles del año pasado.

Unos 2.360 expositores provenientes de 22 países participaron en el evento empresarial más importante de la capital oriental y del país. Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de Fexpocruz, sostuvo que tuvieron reuniones con delegados de Colombia y Rusia que confirmaron su presencia en la feria multisectorial más importante del país para 2019. “De las 18 participaciones que programa el Ministerio de Economía alemán, una será Expocruz. Es un motivo de orgullo para nosotros”, afirmó.

Precios en la mira

Las automotrices siguen apostando a la feria; sin embargo, los empresarios del sector están preocupados porque este año subieron los precios de los espacios para exponer en la feria entre un 25 y 40%. Erick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor Boliviana, considera que no se hizo una lectura adecuada de la realidad económica antes de incrementar los precios, lo que al final afectó a las importadoras, que vieron reducidos sus presupuestos para publicidad.

Afirmó que el punto de quiebre es que la feria aumentó los precios de los espacios entre un 25 y 40%, lo que hizo que las automotrices no gasten tanto en publicidad. “Los precios no tuvieron una relación con lo que sucede en la economía”, precisó.

Al respecto, Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de Fexpocruz, aclaró que los precios fueron comunicados en abril y que se trató de una nivelación porque se mantenían fijos desde hace cuatro años.

Además, agregó que la banca no tiene tanta liquidez para otorgar créditos flexibles como antes, y que algunas compañías están dando financiamiento directo y tuvieron que bajar sus márgenes.

Sobre las cifras de negocio, reveló que la Cámara Automotor Boliviana tiene prevista una conferencia mañana para presentar su informe oficial. La misma respuesta dio AutoLider, concesionaria de Ovando, que comercializa Mitsubishi, Jeep, Dodge y Mercedes Benz.

En tanto que la automotriz Luxor logró pedidos por $us 740.000, según su gerente comercial Jannine Espada.

En cuanto a comercio, Fabiola Foronda, gerenta de marca Mabel’s de Nestlé en Bolivia, indicó que pusieron a la venta 60.000 packs de galletas y regalaron más de Bs 100.000.

En Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el presidente Óscar Barriga dijo que estaban complacidos porque ganaron la Palmera Dorada y estima que unas 15.000 personas los visitaron durante la feria.

Desde la telefónica Entel, el gerente de marketing Percy Paz calificó de positiva su participación en Expocruz. “Hicimos una alianza con Huawei y presentamos nuevos smartphones con planes pospago”, precisó.

Mientras Raúl Gutiérrez, jefe de mercadotecnia del Grupo Empresarial Fancesa, calcula en más de 20.000 personas las visitas que frecuentaron su estand en el que invirtieron Bs 1 millón.

Buenas perspectivas

Herland Villagómez, presidente del directorio de Unión Agronegocios, destacó los avances que se han mostrado en la Expocruz, en especial en el sector pecuario, que se destacó por los acuerdos concretados para la exportación de alta genética bovina al exterior. “Somos una empresa líder y la feria es un momento en el que apoyamos a todos los productores”, dijo el empresario.

Eduardo Égüez, propietario de la cabaña Curichi Grande, señaló que para el sector pecuario la feria se convirtió en el evento más importante porque permite internacionalizar el trabajo de mejoramiento genético.

En la víspera la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebu) premió a los mejores expositores de acuerdo al Ranking Nacional de la entidad que toma en cuenta los resultados de seis ferias con importante presencia pecuaria, según el presidente Mario Ignacio Anglarill. Además, entregó el Cebú de Oro a Erwin Rek López y a Carlos Henrique Cavalhari.