Expertos confían en tecnología de Huawei, pero advierten bajón

Después del veto que EEUU dictaminó para la firma Huawei y la posterior incertidumbre entre los usuarios, expertos en el área de tecnología consideran que el gigante chino podrá salir adelante con su anunciado sistema operativo. Sin embargo, todos señalan que la situación de desinformación actual se mantendrá por un periodo y es posible que afecte a su mercado; es decir, a los usuarios, que optarán por otras marcas.

Douglas Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Evangélica Boliviana, afirmó que, por las noticias brindadas por la compañía, ya se tiene listo un sistema operativo, por lo que solo resta esperar para ver la capacidad que tiene Huawei para solucionar la difícil coyuntura. También indicó que, además de montar la parte tecnológica, tiene la tarea de saber venderlo y posesionarlo en el público, que por ahora duda en usar su equipo.

“Es la oportunidad de demostrar si tiene la capacidad de hacerlo, yo creo que sí la tiene. Esta situación les ha traído un perjuicio muy grande; por ejemplo, con la última versión (Huawei P30), con las bromas en las redes sociales hay gente que no quiere ni mostrar su teléfono, entonces, va pasar un tiempo para que recupere la credibilidad”, dijo Sánchez.

Por su parte, Branko Zabala, fundador de varias empresas desarrolladoras de aplicaciones, comentó que el reto para la compañía china es muy grande, porque no solamente debe crear su sistema operativo, sino que tiene que realizar su propia tienda de aplicaciones, su propio sistema de mapas, entre otras herramientas que actualmente usa con el servicio de Google, además de que ya no usará los proveedores de hardware que le venden más de $us 12.000 millones al año, entre otras trabas comerciales.

“Hace algunos años Samsung lanzó su sistema operativo, pero no duró mucho. También podemos mencionar a la compañía china ZTE que sufrió el veto de EEUU y casi quiebra, pero supo mantenerse vigente. Entonces, por ahora, Huawei lo está afrontando de la mejor manera”, dijo Zabala.

En esta línea, Henry Veizaga, gerente general de Mandarina Group, firma que desarrolla app móviles, indicó que Huawei no solo es una firma de telefonía, sino que cuenta con empresas tecnológicas y un mercado muy grande, por lo que sabrá afrontar la censura impuesta, aunque es optimista al señalar que al final se llegará a un acuerdo con las autoridades.

“Si tienen que desarrollar su propio sistema operativo, lo harán sin problema. Sin embargo, considero que van a buscar una manera de poder trabajar en conjunto”, expresó Veizaga.