Experto advierte que Boyuy no es comercial y YPFB espera informe

La mención vertida por el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, en enero de este año, respecto a que hay un ‘mar de gas’ en profundidades del Subandino Sur se desinfla.

El entusiasmo estatal asomado de la confirmación del hallazgo de la megaestructura que contenía gas natural y líquidos en la Formación Huamampampa Kïpe, durante el registro de perforación del pozo Boyuy X-2, es desahuciado.

Para el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, el país tenía mucha expectativa en relación a la perforación del prospecto Boyuy, que pretendía llegar a tres niveles productores de la arena Huamampampa, mucho más someros y con expectativa de descubrir y producir cerca a 3 TPC.

“Lastimosamente, el pozo Boyuy que llegó a los 8.000 metros en el bloque Caipipendi no es un descubrimiento comercial y no va a poder producir gas natural para entregar a los mercados. Las pruebas de producción arrojaron agua y algo de gas. Si bien se descubrió un nuevo sistema gasífero profundo, en este caso en particular, la arena Huamampampa de Boyuy tiene permeabilidad baja para que el hidrocarburo fluya”, precisó Ríos.

A decir del experto, por algunas semanas se evaluó la posibilidad de hacer un ‘sidetrack’ para llegar a un punto más arriba en el reservorio no comercial descubierto para ver el gas por encima del agua, pero esa opción ha sido descartada técnicamente y no prospera al interior de las empresas que tienen que hacer la inversión adicional.

“Ahora los socios están centrando su atención en perforar el pozo Boicobo en el bloque Caipipendi que arranca en agosto de este año y también un pozo profundo en Margarita en 2020. A cruzar los dedos de las manos y los pies. La exploración de riesgo es así”, sentenció Ríos. Fuentes ligadas al sector aseguraron que el pozo más profundo del energético, después de haberse perforado 8.000 metros de profundidad, cerró porque el gas no fluye y su eventual explotación no resultaría rentable. Según Víctor Hugo Áñez, miembro del directorio de YPFB por la Gobernación de Santa Cruz, en la estatal petrolera rige un silencio en cuanto a Boyuy.

“Lo que hace es reafirmar que el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos se caracterizan por manejarse en la improvisación y en anuncios mediáticos y que, con seguridad, las consecuencias de ese manejo político lo sufrirá la población”, dijo. Desde la estatal YPFB se informó de que están a la espera del informe técnico requerido a la operadora Repsol E&P Bolivia para verter un pronunciamiento.

En enero de este año, Sánchez aseguró que el pozo Boyuy-X2 es el hito más importante de la perforación hidrocarburífera en el país. “El hallazgo constituye un nuevo paradigma de la exploración, un hecho histórico para la industria petrolera mundial, con el que se inicia la era de la exploración de megacampos profundos en Bolivia. A más de 7.500 metros de profundidad, la existencia de arenas e importantes manifestaciones de hidrocarburos, cambian el modelo geológico regional, y permite estimar la existencia de grandes cantidades de recursos profundos de gas en el Subandino Sur”, manifestó el ministro en aquella ocasión.

Operadora del proyecto

Desde Repsol E&P Bolivia, responsable del proyecto, indicaron que al realizar las pruebas de producción del pozo (DST) se pudo evidenciar la presencia de gas que ha fluido hasta la superficie, y que se han realizado pruebas y registros adicionales para establecer las características del reservorio.

Dan cuenta que los resultados de los estudios y de las pruebas que están siendo analizados van a determinar los pasos a seguir con relación al reservorio encontrado en la estructura de Boyuy.

“Vamos a seguir trabajando y buscando medios para que el gas de esta estructura pueda fluir de forma comercial y eficiente a superficie. Debido a esto se van a mantener temporalmente la locación y las instalaciones del pozo”, dan cuenta desde Repsol. El consorcio Caipipendi, integrado por Repsol E&P Bolivia, Shell Bolivia Corporation, sucursal Bolivia, y PAE E&P Bolivia, continuará con la estrategia de exploración intensiva en el país, movilizando el equipo de perforación Petrex-27 al pozo exploratorio Boicobo Sur X1 para iniciar