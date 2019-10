Evo proyecta nuevo plan de viviendas para jóvenes

Para ampliar los créditos de vivienda de interés social, el gabinete ministerial elabora un nuevo programa para beneficiar a jóvenes de entre 18 y 29 años. Para este sector, lo padres de familia podrán garantizar dicho crédito que se aprobará con un subsidio del 30%.

El anuncio lo realizó ayer, el presidente Evo Morales. “Se ha decidido que los padres puedan garantizar la primera vivienda con crédito. Lo más importante es que a los jóvenes de 18 a 29 años, los vamos a subsidiar con el 30% de sus viviendas. Además de eso, sin cuota inicial”, manifestó.

La propuesta surgió luego de analizar las normas en el sistema financiero, que establecen requisitos crediticios que los jóvenes con trabajos poco remunerados no pueden completar y no tienen capacidad de endeudamiento.

La autoridad no profundizó los detalles del programa como tampoco se pudo tener una explicación desde el Viceministerio de Vivienda. Pero uno de los escollos es que, los créditos salen cuando la persona gana sueldos de al menos Bs 7.000 a 8.000 y “si no ganan eso, no pueden acceder a créditos”, según Morales.

Trabajo juvenil

Al respecto, Rene Salomón, de la Fundación Trabajo Empresa, explicó que uno de los grandes retos que tiene la juventud boliviana, es empezar a trabajar desde muy jóvenes, pero que la realidad en las calles es que “hay jóvenes desde los 16 años que trabajan, pero no existe la reglamentación ni la formalización necesaria para que puedan hacerlo”.

“Si bien, la Ley del Trabajo dice que con una autorización del padre podría trabajar, hay que trabajar mucho con las empresas que son las que hacen realidad el acceso a jóvenes en un trabajo y puedan tener responsabilidades de trabajo, aunque sea a medio tiempo”, dijo.

Sobre el tema, el analista económico, Alberto Bonadona, no está convencido de que la futura norma sea aplicada en el país con sensatez y que el anuncio obedece a parte de la campaña proselitista del actual Gobierno.