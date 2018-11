Evo entrega Bs 240 millones a municipios cruceños

El presidente Evo Morales llegó este viernes a la ciudad de Santa Cruz para hacer el desembolso de Bs 240 millones, recursos que forman parte del Fondo de Desarrollo Indígena y serán destinados para impulsar más de 92 proyectos que han sido aprobados por el Gobierno.

En la oportunidad Morales recordó que en la gestión pasada se aprobaron 99 proyectos para Santa Cruz, dijo que en su ejecución no está mal (42%), solo superado por los departamentos de Cochabamba y Tarija. Espera que el próximo año el departamento oriental sea el primero en ejecución.

"Para esta gestión, de los 56 municipios de Santa Cruz, ya están con desembolso 42 Alcaldías, van a ser 92 proyectos para el departamento cruceño con una inversión de Bs 240 millones", señaló Morales

Al presidente Morales le llamó la atención que ocho de los 56 municipio no hayan presentado proyectos productivos para recibir la ayuda económica del Gobierno y consideró que a estos municipios les sobra los recursos económicos y no requieren la ayuda del Ejecutivo.

"El Gobierno les trae plata a las alcaldías y las alcaldías no aprovechan esta plata, ¿cómo es eso?, no puedo entenderlo. Algunas alcaldías no presentan proyecto, yo puedo entender que esas alcaldías tienen mucha plata y no necesitan del Gobierno. Hermano presidente de Amdecruz en vano está marchando y bloqueando, acá le sobra plata a algunas las alcaldías", reprochó el mandatario.

Dijo que la ayuda continuará por parte del Gobierno con el objetivo de reducir la pobreza del país.