El presidente boliviano, Evo Morales, aseguró este viernes que "está bien" la adenda al contrato de exportación de gas natural a Argentina, después de que la oposición política cuestionó el nuevo acuerdo porque considera que es "un mal negocio".

"Saludamos a nuestro ministro de Hidrocarburos (Luis Alberto Sánchez) que ayer hizo otro acuerdo con Argentina. Habrá un nuevo precio para el gas a partir de esta firma (y previamente hemos) debatido bastante con el Ministro, con el vicepresidente (Álvaro García Linera) y con todo el equipo de hidrocarburos, está bien el acuerdo", manifestó Morales, durante la entrega de una obra en el departamento de Tarija.

Agregó que con el nuevo precio de gas va a seguir mejorando la economía boliviana porque además ya se empezó a industrializar los recursos naturales y eso también permitirá que Bolivia siga siendo primero en crecimiento económico de Sudamérica.

Horas antes, el senador opositor y candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, lamentó la "mala" negociación que llevó adelante el ministro Sánchez en la firma de una nueva adenda con Argentina para la exportación de gas natural.

Otra del Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, renegocia el contrato en perjuicio de Bolivia, que renuncia a la mitad del volumen de exportación comprometido y Argentina de premio nos dará un avión. A quien conviene este acuerdo? Rindan cuentas https://t.co/8v3SqdFBxV — Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) 15 de febrero de 2019

Cuestionó que Sánchez haya aceptado reducir el volumen de envío hasta la mitad y que el precio del gas se haya atado a las fluctuaciones internacionales del GNL (gas natural licuado) porque antes dependía del precio internacional del petróleo y era favorable para Bolivia.

"Se redujo sustancialmente el volumen, un contrato que planteaba llegar obligatoriamente hasta 27 millones de metros cúbicos día (Mmcd), hoy se lo reduce en verano a solo 10 (Mmcd) y en invierno a 16 (Mmcd), es decir, la mayor parte del año una tercera parte y en invierno a la mitad", señaló Ortiz.

Dijo que ahora los argentinos están festejando porque se van a ahorrar cientos de millones de dólares durante los dos años que durará la adenda.

Te puede interesar : Bolivia reduce por dos años envíos de gas a Argentina y sube precios

En la misma línea, el periódico "Clarín" reportó que Argentina recibirá de Bolivia menor cantidad de gas en los meses de menor consumo y podrá evitar el pago de penalidades, y de esta manera, se ahorrará 460 millones de dólares en dos años.

Sin embargo, según una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, "este nuevo acuerdo es bastante beneficioso para Bolivia, puesto que tiene una base estacional de 7 meses de verano (enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre) e invierno con cinco meses (mayo, junio, julio, agosto y septiembre)".

Pues "tenemos un precio base de hasta 10 Mmcd que, en base al precio promedio referencial de la gestión pasada, sería $us 6,2 el millón de BTU. Las nominaciones superiores a estos 10 Mmcd, en la estación verano, tendría un incremento del 15% sobre el precio inicial, decir que costará $us 7,18", detalló el ministro Sánchez.

De acuerdo a la misma nota, en época de invierno, se tiene una nominación base de 16 Mmcd, en mayo y septiembre, y de 18 Mmcd en junio, julio y agosto. "Estos 6, 7 o más Mmcd, el precio que se aplica será de GNL más un porcentaje de regasificación que con el precio referenciado sería de $us 10,3 el millón de BTU", sostuvo.

Finalmente, aseguró que "si exportamos un volumen de 0,19 TCF anual al precio del anterior contrato, Bolivia recibiría $us 1.199 millones, mientras que con esta adenda el país percibiría por ese mismo volumen $us 1.379 millones, teniendo un ingreso adicional de $us 180 millones. Por lo que esta nueva adenda es histórica y beneficiosa para el país".