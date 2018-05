Evo Morales afirma que crecimiento económico ya superó el 4,5% en mayo

El presidente Evo Morales aseguró que, hasta este mes de mayo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ya alcanzó el 4,5% y se espera llegar hasta un 5% a fin de la gestión 2018, con lo que se asegura plenamente el pago del segundo aguinaldo.

La confianza en la buena salud económica del país la viene repitiendo la primera autoridad desde hace varias semanas. Mientras que la pequeña empresa asegura que su sector no está en las mejores condiciones y las grandes empresas mantienen su estado de emergencia.

“El año pasado, como por estos días, estábamos con un 3% de crecimiento económico. Ahora estamos con el 4,5%. Queremos pasar esa cifra y ojalá podamos llegar al 5%. Ese es el deseo que tenemos, para de esa manera garantizar el doble aguinaldo”, manifestó ayer el jefe de Estado durante la inauguración del Primer Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica, realizado en la ciudad de La Paz.



Esfuerzo por Bolivia

El 20 de noviembre de 2013 se aprobó el decreto 1802, que instituye el segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia del total ganado por los trabajadores del sector privado. Se aplica cuando el PIB supera el 4,5% de un periodo de 12 meses anteriores a septiembre de cada año, cuya información es confirmada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en octubre de cada gestión.



Privados, en emergencia



La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) consideró una “política atentatoria” en contra del sector que las autoridades del Gobierno prometan el pago del segundo aguinaldo en esta gestión “cuando no existe certeza de que las condiciones para su efectivización serán alcanzadas, dada la evidente desaceleración de la economía que ya afecta a los bolivianos”.



Por ese motivo, además del rechazo del incremento salarial del 5,5% para el haber básico y del 3% para el Salario Mínimo Nacional (SMN) y contra la Ley de Creación de Empresas Sociales, los privados ratificaron su estado de emergencia a escala nacional y convocaron un congreso empresarial nacional para que, a base de un análisis de las políticas públicas encaminadas, se defina el futuro de la relación con el Gobierno.

Se conoció que este congreso se podría realizar el 24 de mayo en Cochabamba, aunque la confederación aún no lo oficializó.



Micro y pequeña empresa



Por su parte, Germán Canaviri, representante de la Confederación Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa (Conamype), contradijo las declaraciones del mandatario, en sentido de que puede haber crecimiento económico pero no en su sector.



“No podemos exportar. Hay contrabando. No se puede igualar con las empresas del Estado o con los sectores en crecimiento como la agricultura. No hay políticas de Estado que nos favorezcan con maquinaria o tecnología. No se compara nada de lo que vivimos”, manifestó Canaviri. En ese sentido, ven difícil sobrevivir si se exige el pago de otro aguinaldo.



En este sentido, anunció que Conamype convocó para hoy, en Cochabamba, un ampliado nacional para considerar medidas exigiendo la apertura de mercados y en rechazo al incremento salarial.