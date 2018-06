A 11 de años de la nacionalización de las principales refinerías del país, la estatal YPFB apunta a copar el 50% del mercado de venta de combustibles. La meta fue fijada ayer por el presidente de la compañía, Óscar Barriga, que dio un informe detallado sobre las utilidades logradas por la subsidiaria YPFB Refinación.

En concreto, el presidente de Yacimientos afirmó que “la política y la estrategia de la casa matriz es consolidar refinería, consolidar transporte y almacenaje y ser un jugador importante en la comercialización” de combustibles.

“Hoy contamos con más de 65 estaciones de servicio, pero la proyección es que en los próximos cinco años vamos a tener casi el 50% de las estaciones de servicio de todo el país”, dijo Barriga.

Es más, el titular de la compañía aseguró que YPFB estará presente en las regiones en donde “sea negocio establecerse como estación de servicio”.

“Eso va a contribuir con recursos para YPFB que serán distribuidos para nuestros proyectos de inversión”, matizó Barriga.



Reacciones

Desde la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) indicaron que respetan las proyecciones de YPFB, dado que responden a una política de Estado.

Susy Dorado, gerenta general de Asosur, señaló que solicitará una reunión con el presidente de YPFB para tener una mejor información sobre este tema.



“Respetamos sus proyecciones, porque son políticas de Estado”, aseguró la ejecutiva de Asosur.

Pero dijo que espera que la estatal pueda revisar las comisiones que actualmente reciben los surtidores, que permanecen congeladas desde hace 12 años.



“Ahora, si el Estado ve conveniente invertir es porque se van a incrementar (las comisiones). Ojalá nuestra solicitud sea escuchada”, manifestó Dorado.



De acuerdo a datos del sector, en Bolivia operan 700 estaciones de servicios formales.



Cada surtidor tiene un costo de inversión que varía según el tamaño y ubicación de cada estación, pero por lo general este tipo de espacios suele valer entre $us 400.000 y $us 800.000.



Con relación a las comisiones que manejan las estaciones de servicio, Dorado dijo que por cada litro de gasolina especial reciben 0,22 centavos de boliviano.



Por la venta de diésel, la cifra es de 0,18 centavos de boliviano.

Para el experto en hidrocarburos Hugo del Granado, esta situación demuestra que YPFB busca monopolizar toda la cadena hidrocarburífera del país.



“No está en los planes del Gobierno hacer que la empresa privada pueda trabajar de una manera más libre y competitiva. Hay un monopolio. Es un estatismo asfixiante”, matizó.



El especialista agregó que los surtidores están en desventaja porque YPFB cuenta con la producción y no realiza los trámites que hacen los actores privados.



“Es una situación desventajosa”, finalizó Del Granado.



El presidente de YPFB, Óscar Barriga, aseguró que buscan ser competencia para el sector privado, pero aseveró que estarán en los lugares donde no existan estaciones de servicio privadas.



“No es competencia. Normalmente abastecemos donde el sector privado tiene deficiencia y el mercado hace requerir más estaciones de servicio”, afirmó.



La autoridad además valoró la inversión de $us 653 millones realizada por YPFB en sus refinerías, que ha generado utilidades por $us 462 millones.

“Esos recursos fueron reinvertidos y una parte pasó a casa matriz”, afirmó Barriga.

Para saber

Utilidades

Al cierre de la gestión fiscal (de abril de 2017 a marzo de 2018), las utilidades de YPFB Refinación alcanzaron los Bs 249,11 millones ($us 35,8 millones), lo cual representa un crecimiento del 100% en relación con la gestión anterior.



Producción

La capacidad de procesamiento de ambas refinerías, Cochabamba y Santa Cruz, pasó de 39.503 barriles por día (BPD) a una capacidad actual de 64.200 BPD, lo que representa un crecimiento aproximado del 62%.