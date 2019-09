Envíos de remesas alcanza $us 660 millones

Entre enero y junio de este año, los envíos de remesas de bolivianos residentes en el extranjero, a sus familiares en Bolivia, alcanzaron a $us 660 millones, representando una disminución del 4,7% con respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a información del Banco Central de Bolivia.

Por país de origen, España -se constituye en la mayor fuente de remesas recibidas procedieron $us 271 millones, con una reducción de $us 13 millones con relación al mismo periodo de la gestión anterior.

Desde Argentina se recibieron $us 48 millones, que significa una disminución de $us 38 millones, y de Brasil ingresaron $us 54 millones, monto inferior en 11,5% comparado con similar periodo de 2018. El alza más pronunciada se da en las remesas procedentes de Chile, con un 17,5%.