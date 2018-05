Envío de remesas a países andinos alcanza cifra récord

El envío de remesas hacia los países que integran la Comunidad Andina (CAN), durante el cuarto trimestre de 2017, alcanzó un total de $us 3.494 millones, el valor más alto registrado en los últimos cinco años y que representó un aumento del 14,2% con relación al mismo periodo de 2016.

Según el Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN, este aumento se debió principalmente al incremento de las remesas recibidas por Colombia que creció en 20,2%, pasando de $us 1.323 millones en el cuarto trimestre de 2016 a $us 1.590 millones en los últimos tres meses del año pasado.

Asimismo, Ecuador, Bolivia y Perú presentaron también incrementos en el total de sus remesas recibidas. Ecuador registró un aumento del 13,7%; Bolivia de 10,1% y Perú de 5,9%.

Los principales países de origen de las remesas en este periodo fueron Estados Unidos, España, Chile, Italia, Argentina, Japón, Reino Unido y México.

Con estas cifras, se completa un periodo de 12 meses de continuo crecimiento en el envío de remesas desde el mundo hacia la CAN.

En cuanto al envío de remesas entre los países de la CAN en el cuarto trimestre de 2017, también las cifras son positivas, totalizando $us 138,2 millones, superior en 26,1% a la registrada en el mismo periodo de 2016, siendo Colombia el mayor receptor y Ecuador el mayor emisor de las remesas entre los países andinos.