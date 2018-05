Con 177 leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa para que el Estado contraiga deudas de organismos internacionales, entre el 17 de enero de 2006 hasta el 7 de marzo de 2018, se contrató más de $us 11.485 millones. De este monto, el 50% se los generó en los últimos cuatro años (2015-2018), mientras que la otra mitad se los concertó en los primeros ocho años iniciales de gestión.

Estas cifras salen de un documento que presentó ayer la diputada opositora Jimena Costa, de un seguimiento de normativas promulgadas en los 12 años de Gobierno de Evo Morales.

“Se ha estado incrementando y acelerando los contratos de deuda. Cuando entró Evo Morales, el 2006, había contrato de $us 20 millones el primer año. Ya en el 2016, la deuda anual subió a $us 1.630 millones. Va incrementándose gradualmente. Este incremento acelerado y gradual de la contratación de deuda es algo realmente preocupante”, declaró la asambleísta nacional.



Las cifras

De acuerdo al informe proporcionado, desde 2006 a 2018, el contrato de deudas, créditos y financiamientos en dólares, euros, yenes, derecho especial de giros (DEG) y yuanes, que fueron aprobados mediante ley, alcanzan a un total de $us 11.485 millones (Bs 79.871 millones).

Pero entre 2015 y 2018 el contrato fue de $us 5.802 millones (Bs 39.993 millones); es decir, el 50,05% del préstamo que se hizo a lo largo de la gestión Morales.



El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó hace semanas que, al 31 de marzo de 2018, la deuda externa alcanzó a $us 9.557,3 millones, lo que significa un 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, de casi $us 41.000 millones, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



En relación con las gestiones anteriores, los préstamos contratados de los últimos 12 años llegaron a niveles históricos. Si bien el 2005 Bolivia tenía una deuda del 51% en relación con su PIB. Pero en ese entonces el total del PIB solo alcanzaba $us 9.500 millones.



El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Alejandro Melandri, opinó hace días que la estructuración de la deuda era razonable, ya que los recursos van dirigidos a proyectos de inversiones en carreteras, hospitales, generación eléctrica, fomento de empleo, que tienen un retorno económico cierto, pero de largo plazo. La diputada Costa dijo que “a los organismos internacionales queda muy bien que contraigamos deuda para después tener que pagarles”.

Aumento de obligación

Efectos

La carga en el PGE-2018 para el pago de deuda implicaría que se reduce la cantidad de recursos para otras actividades.



Condonación

Antes de la condonación, en 2011 se informó que la deuda externa e interna llegó al 90% del PIB ($us 8.500 millones).



Difícil pagar

Según Jubileo, Bolivia se endeuda con mecanismos que no van a volver a condonarse y será complicado cuando tengamos que pagar.