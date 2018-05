En La Paz y Santa Cruz alistan medidas contra el alza de electricidad

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Santa Cruz realizará una marcha mañana para protestar contra la nivelación de tarifas eléctricas, indicó Omar Rivera, representante de la organización vecinal, a tiempo de protestar contra la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).

A decir del dirigente vecinal, la CRE debió llamar a una asamblea para consultar a los vecinos si están de acuerdo con la medida, no que solo se limite a decir que cumple con las órdenes del Gobierno y solo son cobradores.

“Como pueblo hemos expresado nuestra indignación y repudio para estas medidas antipopulares, que cada seis meses está dictando el ministro de Energía con el pretexto de mantenimientos de las generadoras de electricidad, que son las más grandes y solventes de Bolivia. Simplemente se están acostumbrando a saquear al pueblo”, sostuvo Rivera.

Ayer la Fejuve realizó un bloqueo en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont para reclamar por el incremento de las tarifas eléctricas ordenado por el Gobierno. La Fejuve presentó una solicitud de anulación de esa medida a la Autoridad de Electricidad de Santa Cruz, pero fue rechazada porque la entidad dijo que no tenía ninguna potestad de atender el pedido, según el dirigente.

Al respecto desde la CRE manifestaron su predisposición para mantener nuevamente otra reunión con las juntas vecinales y explicarles el alcance de las nuevas tarifas de electricidad.

En La Paz



A su vez, en la sede de Gobierno, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, afín al Gobierno, Jesús Vera, anunció para la noche de este martes un ampliado del sector, para evaluar los efectos del incremento de las tarifas eléctricas, una vez se escuche la explicación técnica de la medida.



“Queremos saber, de parte de las autoridades y técnicos, cuál es el incremento real y en qué porcentajes va a afectar a cada una de las familias. Estamos bastante preocupados y rechazamos esta situación porque va a afectar al bolsillo de las familias”, manifestó el dirigente.

Las telecomunicaciones



El gerente general de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, Roberto García, aseguró que todo incremento de costos en la prestación de servicios tiene un impacto negativo, por lo que llamó a una reunión para este viernes 25, donde tomarán determinaciones.



“Esperaremos el pronunciamiento de las cooperativas. Todo lo que tiene que ver con el incremento de los costos en la prestación de los servicios repercute de manera negativa. Ya el hecho del incremento salarial y de anuncios de doble aguinaldo está teniendo un efecto grande para las cooperativas”, remarcó García.

En detalle

Mayor explicación

Desde las juntas vecinales piden a la CRE una reunión donde se dé cuenta de por qué se da curso al incremento en el servicio tarifario de la electricidad.



Bloqueos

Desde La Paz anunciaron que si no obtienen una respuesta positiva, desde mediados de semana realizarán distintos cortes de vías.



No al aumento

En Santa Cruz indicaron que los vecinos no seguirán aprobando el aumento de las tarifas.