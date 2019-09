En Ichilo invierten $us 45 millones en perforación de pozos

En el mes aniversario de Santa Cruz se inició la perforación del pozo Yarará X1 en la provincia Ichilo, que junto a tres pozos más demandarán una inversión total de $us 45 millones. Entre 55 a 60 días se sabrá si esta perforación tiene éxito y se estima un potencial entre 0,5 y 0,6 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/d) y entre 200 a 400 barriles por día.

Óscar Barriga, presidente de la estatal YPFB, informó de que Yarará X1 determinará el potencial de todo el campo, recursos que se encuentran a más de 3.000 metros de profundidad. También comentó que de darse luz verde en este pozo, se perforarán tres más en la zona, en lo que se denomina formación geológica Yancaca, generando así ingresos económicos para Santa Cruz.

“El plan completo, los cuatro pozos y todo lo que hay que construir, la inversión es de $us 45 millones y solamente este pozo (Yarará X1) es de $us 6 a $us 6,5 millones”, explicó Barriga.

Además, agregó que se han hecho estudios hace dos años en la zona, que han determinado la presencia de los recursos. De ser positivo este pozo se uniría a Incahuasi 5 que aportará entre 1,3 a 1,5 MMm3/d, haciendo un total regional de 16 a 17 MMm3/d.

En tanto, el presidente Evo Morales, resaltó el trabajo de los obreros y técnicos de la estatal petrolera. Hizo notar que se ha invertido en obras civiles, perforación, terminación de líneas de recolección, baterías de producción, ductos de evaluación y sistemas de compresión.

El mandatario recordó que hace 13 años la renta petrolera sólo ascendía a $us 3.000 millones y que en la actualidad llega a $us 37.000 millones. “Esto es por la lucha del pueblo boliviano”, dijo.

En Yarará X1 participan empresas nacionales e internacionales como Halliburton, Schlumberger, TR&RS, MECTEL, Intergas, BPE, y Power Petroleum, las cuales cubrirán todos los requerimientos y exigencias del proyecto. /MC