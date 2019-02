En Fiacruz ofertan autos con cuotas desde $us 190 al mes

Las automotrices que están participando en la Fiacruz 2019 están ofreciendo sus vehículos, sobre todo los económicos, con una serie de ventajas entre las que destacan el crédito directo con cuotas mensuales desde $us 190 y una cuota inicial del 20% del valor del motorizado. Se exhiben vehículos con precio desde $us 8.500.

Nibol está ofertando el auto Nissan March (que tiene un precio desde $us 15.990) con una promoción especial enfocada a los estudiantes. Los jóvenes pueden adquirir el vehículo con una cuota inicial del 10% (de un valor de $us 18.990) a siete años plazo, a diferencia de la oferta normal que es el 20% a cinco años plazo. La cuota mensual sería $us 310, explicó Ericka Sandoval, gerenta de marketing de división vehículos de Nibol. La empresa aprueba sus créditos en 48 horas y cuenta con asesores de crédito en su estand. Nibol tiene descuentos de hasta $us 3.000 en sus motorizados, los cuales se pueden reservar con $us 100 (para mantener su precio especial).

Por su parte, Imcruz cuenta con el vehículo más económico del evento: Suzuki Alto, el cual se puede adquirir desde $us 8.500, destacó Pavel Flores, brand manager de Suzuki. Se lo puede adquirir pagando una inicial del 20% y una mensual de $us 200.

La firma además ofrece crédito directo en todas sus marcas. Los motorizados se pueden adquirir con un 20% de cuota inicial a cinco años plazo a una tasa del 18%. Autosud también cuenta con crédito directo. Para adquirir su automóvil más económico: el KIA Picanto (precio desde $us 13.000), se debe pagar una cuota inicial del 20% a cinco años plazo. La cuota mensual es de $us 265.

La empresa está ofertando sus motorizados con hasta un valor de $us 2.000 menos de lo que realmente cuestan. En el evento están presentando el nuevo Cerato. AutoLíder está ofertando su auto más barato, el Mitsubishi Mirage, desde $us 12.850.

El vehículo se lo puede adquirir pagando una cuota inicial del 30% (tasa del 13%), a un plazo de cuatro años y con cuotas de $us 190, explicó José María Ibarnegaray, gerente regional de la empresa. Si se abona el 50% del precio del vehículo, la tasa del crédito baja al 12%.