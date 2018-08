Empresarios ven fracaso en lucha contra el contrabando y piden convocar al Consejo

En las últimas horas, se ha podido apreciar un convoy de una decena de camiones, ingresando al país con mercadería de contrabando y desde Chile, se denunció la intervención de supuestos militares que “asaltan” a los camioneros legales. Un parlamentario chileno asegura que uniformados bolivianos roban camionetas y hasta animales.

El Gobierno se esfuerza poco por explicar la situación. El sector empresarial, ve un fracaso en el freno del ingreso ilegal de productos y pide que se convoque al Consejo de lucha contra el contrabando.

“Desde hace más de un año y medio, el Consejo de Lucha contra el Contrabando no ha sido convocado, y en ese tiempo, creo que los esfuerzos que hace el Gobierno no están dando los resultados esperados, porque se siguen tomando medidas parciales y dispersas. Incluso, se han promulgado normas fundamentales referidas al contrabando, sin que el Consejo haya participado o siquiera las haya conocido”, lamentó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Recordó que hace cinco meses, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió formalmente que se reúna este Consejo pero no tuvo respuesta, pese a que el decreto de creación de esta instancia, instruye que esta instancia se reunirá en forma ordinaria una vez cada sesenta días y en forma extraordinaria, a solicitud de alguno de sus miembros, cuantas veces sea necesario.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, manifestó su preocupación que no quede claro quién se hace cargo del contrabando, ya que “la Aduana dice no tener competencia, se crea un viceministerio de contrabando que entendemos no tiene presupuesto aprobado, ni funcionarios, ni competencias claras y mientras tanto nuestras ciudades están llenas de productos de contrabando y nuestras industrias se mueren”.

Por ello, pidió también la convocatoria del Consejo que no se reúne hace más de año y medio.

El Decreto Supremo 27669 del 13 de agosto de 2004, se creó el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando conformado por el Ministerio de Economía, la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, la CEPB, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la CNI y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.

“Es una pena que no se nos convoquen a participar en el Consejo. Vemos que está subiendo el contrabando”, declaró por su parte, el presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas.

El diario La Estrella de Iquique, publicó ayer que dos camioneros que habían salido desde la Zona Franca de Iquique (Zofri) con mercadería que debía llevar a Visviri, fueron atacados con armas de fuego por al menos nueve supuestos militares bolivianos, que le dispararon y le quitaron todo”, hecho ocurrido a dos kilómetros de la frontera con Bolivia.

A raíz de aquello, el exparlamentario chileno Jorge Tarud, publicó en su cuenta en Twitter que le constaba que “en pueblos fronterizos como Cariquima, soldados bolivianos ingresan a territorio chileno y roban ganado, camionetas y otros”. Además, aseguró que el propio presidente Evo Morales conoce de ese extremo.

Entre tanto, en dos párrafos, el Ministerio de Defensa señaló que una vez recibida la comunicación oficial por canales diplomáticos del Ministerio Público de la República de Chile u otra instancia judicial de dicho país, “se prestará la colaboración respectiva en la investigación de este hecho”.

Afirma también que los uniformados bolivianos respetan las normativas para actuar contra el contrabando.