Empresa Tigo completa adquisición de la firma Telefónica en Panamá

Millicom International Cellular (Tigo) recientemente anunció que completó la adquisición de Telefónica Móviles Panamá. La compra fue realizada a través de su subsidiaria Cable Onda, informó la compañía en un comunicado.

Esta es la segunda transacción de cierre a partir del anuncio que realizó Millicom en febrero sobre el acuerdo de adquisición de tres filiales de Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, señala la nota de prensa.

Telefónica vendió sus negocios de Panamá, Costa Rica y Nicaragua a Millicom por $us 650 millones. El desglose de la venta corresponde a $us 570 millones de Telefónica Costa Rica; $us 649.75 millones por Telefónica Panamá y $us 429.77 millones por Telefónica Nicaragua.

En la actualidad, Telefónica Móviles Panamá tiene 1,6 millones de suscriptores.