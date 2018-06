El valor de las exportaciones crece un 21% en cuatro meses de 2018

El valor de las exportaciones bolivianas hasta abril de 2018 alcanzó los $us 2.841 millones, es decir, un 21% más que en el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En ese lapso, el gas y los hidrocarburos representaron el 35% de las ventas externas nacionales y registraron una variación porcentual positiva del 23%. Por su parte, los minerales significaron el 47% de las exportaciones, creciendo en valor un 22%.

El crecimiento de las exportaciones nacionales está fuertemente influenciado por la mejora y recuperación de precios en el contexto internacional, que está mejorando los importes y por ende el volumen de ventas del país, explicó el economista Teófilo Caballero.

En el caso de las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minería) también se nota la fuerte influencia de la mejora de precios a escala internacional. Lo preocupante sería el efecto volumen que presenta una muy ligera mejoría, dijo Caballero.

Entre tanto, las importaciones durante el período enero-abril de 2018, registraron un incremento del 7% en valor, con respecto a igual lapso del año anterior.

Las compras externas de alimentos y bebidas bajaron un 5% en valor. Por su parte, las importaciones de bienes de capital incrementaron su valor un 41%.

Esto último es alentador, según Caballero, y auguraría una recuperación económica o permitiría, por lo menos mantener el nivel de crecimiento estancado que se le estima al país.

“Lo que es preocupante es la disminución de importación de alimentos, que es contradictorio con las devaluaciones de los países vecinos”, señaló el experto.

La justificación de esa situación es que se está produciendo una mayor internación ilegal de productos al país vía contrabando, aprovechando el escaso control estatal, ocasionando por ende, daños económicos.

Ventas no tradicionales



Las ventas externas de productos no tradicionales, experimentaron un aumento del 16% en valor entre enero y abril de 2018.



Los principales productos exportados que registraron una mejoría en sus ventas externas fueron la torta de soya ($us 36 millones), nueces Amazónicas ($us 22 millones) y azúcar ($us 11 millones), de acuerdo con datos de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).



El comportamiento positivo de las exportaciones no tradicionales se explica por la venta externa de nuevos productos como el azúcar, la urea, el cemento y el clinker, los que no se vendían al exterior en la gestión pasada, ya sea por prohibiciones o debido a que aún no formaban parte de la oferta exportable, indicaron desde la institución exportadora.

El principal impacto que tienen las exportaciones no tradicionales a la economía nacional es la generación de fuentes de empleo, además de que todas provienen de recursos renovables por lo que su impacto en las cadenas productivas es importante, demandan servicios de transporte a diferencia de los hidrocarburos, por tal motivo su impacto multiplicador en la economía es mayor, según la Cadex.

Hay que resaltar esa importante recuperación, a pesar del veto a las exportaciones y el establecimiento de cupos, manifestó Caballero.

Para estimular aún más las ventas externas de productos no tradicionales la Cadex señala que se requiere trabajar en el incremento de la producción y productividad de los diferentes sectores, facilitación y simplificación de trámites, apertura de mercados, mejoras de la infraestructura logística a través de puertos y aeropuertos (Puerto Busch y Viru Viru), alternativas de transporte terrestre; es decir, políticas de apoyo e incentivo a la actividad exportadora.

Esfuerzos gubernamentales



Esta semana, el presidente Evo Morales suscribió en China un acuerdo de asociación estratégica para la compra y venta de quinua y café bolivianos.

“Podemos exportar unas 100 toneladas de café a China. Tenemos unas 7.000 toneladas anuales de carne de res. Y aunque tenemos mercado seguro para nuestra soya, será mejor exportar todos los excedentes que tengamos. En el tema de la quinua, exportamos actualmente 1.500 toneladas”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, al referirse a la visita de Morales a China.



Ayer, el primer mandatario anunció incentivos para medianos y pequeños productores de café, a fin de aumentar la producción y exportación del grano.



La iniciativa gubernamental se sustenta justamente en los compromisos contraídos con el presidente chino Xi Jinping.

Morales explicó que habló con empresarios privados de Santa Cruz y La Paz, además con algunos intermediarios para ver la posibilidad de que se junten o se asocien con el fin de cumplir con el mercado chino.



Bolivia es exportador de café a países como Estados Unidos y Alemania, entre otros países. Además, tiene 400 productos con potencial para exportar.

Perspectivas para 2018



En enero de la presente gestión, el analista y vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), Abraham Pérez, proyectó que este año se registrará un incremento en las exportaciones bolivianas debido, entre otros aspectos, a los permisos de venta externa que se otorgó al sector productivo.



Según Pérez, el aporte del sector privado, a través de la producción y exportación agrícola, será importante para apoyar el crecimiento de la economía.



Con esos argumentos, Pérez fue optimista al decir que el crecimiento económico de este año será superior al que se registró en 2017 (4,2%).

Las estimaciones de algunos analistas energéticos como Gimar Vaca, en cuanto al precio del barril de petróleo, son positivas. El experto prevé que el barril llegue hasta los $us 100. Esto sería positivo para el país, ya que el gas y los hidrocarburos representan el 35% de las ventas externas.

Compras y ventas en 2017

Destino y Proveedores

Brasil (18%), Argentina (16%) y Estados Unidos (8%) fueron en 2017 los principales destinos de las exportaciones, y las importaciones procedían de China (22%), Brasil (17%) y Argentina (12 %)

Mejor y peor desempeño

El mayor superávit de Bolivia en 2017 se produjo con Corea del Sur ($us 513 millones) e India ($us 407 millones ), mientras que el déficit más acusado se registró con China ($us 1.625 millones).

Histórico

1.302

Millones de dólares es el déficit comercial que Bolivia registró en 2017