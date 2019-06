El valor de las compras de bienes de capital cae 16,7% en cuatro meses

El valor de las importaciones de bienes de capital cayó un 16,7% en los primeros cuatro meses de 2019, según datos del INE. Entre enero y abril de este año, las compras externas de estos equipos sumaron $us 671,6 millones, $us 134,5 millones menos de la cantidad registrada en el mismo periodo de la gestión pasada.

En tanto, el monto de las importaciones de los suministros industriales, otra de las categorías que contribuye a fortalecer el aparato productivo, aumentó un 7,2%, al pasar de $us 890,8 millones en los primeros cuatro meses de 2018, a $us 955,2 millones entre enero y abril de la presente gestión.

Por su parte, el valor de las compras externas de equipos de transporte disminuyó un 6,6%, totalizando $us 425,5 millones.

La caída del monto de las importaciones de los bienes de capital puede tener varias explicaciones, indicó Gary Rodríguez, gerente general del IBCE.

Una de esas explicaciones, es que hayan disminuido los precios de la maquinaria que se compró. Otra es que se haya reducido la cantidad de los equipos adquiridos. “Para llegar a una mejor conclusión hay que hacer un análisis más exhaustivo”, dijo el experto.

Lo que debe preocupar de este tema, según Rodríguez, es la sostenibilidad en el tiempo de las importaciones de los bienes de capital. Para lo cual las exportaciones deben aumentar.

La balanza comercial en cuatro meses de 2019 anotó un saldo negativo de $us 571 millones, debido a que las exportaciones sumaron $us 2.628 millones y las importaciones $us 3.199 millones.

Dinamismo nacional

En cuanto al total de las importaciones, estas alcanzaron a $us 3.199 millones, superior en 2,2% al monto registrado en el acumulado a abril de 2018. De esta manera, el saldo comercial refleja la adversa situación externa y el dinamismo de la economía nacional, destacó el Ministerio de Economía en un boletín.