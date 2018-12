El segundo aguinaldo se debe pagar hasta marzo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, informó este miércoles que el segundo aguinaldo se debe cancelar hasta finales de marzo de 2019. Agregó que quienes ganen más del mínimo nacional (Bs 2.060), deberán destinar un 15% a la compra de productos nacionales.

"Esta mañana hemos tratado el tema del doble aguinaldo. El plazo es hasta fines de marzo para el sector privado y en el sector público lo pagamos este mes. El porcentaje en productos nacionales es 15 por ciento para quienes ganen arriba del mínimo nacional", dijo el titular.

Sostuvo que se fijó un tope salarial de Bs 15.000 y que el presidente Evo Morales y su gabinete no percibirán el beneficio económico. "Encima de ese monto, el empresario, el mismo sector público, no está obligado a realizar el pago, vale decir que ministros, presidente, los mismos asambleístas no recibirán el monto", acotó.

Para el pago en especie, se habilitará una aplicación informática, como una billetera virtual, con la cual los trabajadores podrán comprar productos de empresas inscritas en Promueve Bolivia, del Ministerio de Desarrollo Productivo

Inmediatamente el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ratificó que su postura es que el pago se realice hasta finales de esta gestión, razón por la que se convoca a un ampliado de emergencia para asumir medidas.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, agregó que mañana se conocerá a detalle la reglamentación, recalcando que parte del pago se realiza en especie para fomentar la producción nacional.