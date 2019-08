“El comercio exterior boliviano puede acceder a tarifa cero”

Frente a las declaraciones del gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), David Sánchez, en las que rechazó asistir a cualquier reunión para negociar tarifas con la Empresa Portuaria Arica (EPA) o el concesionario Terminal Puerto Arica, la estatal chilena reiteró su invitación al diálogo a la entidad boliviana. El reajuste de precios se aplica desde mañana.

Mediante una carta, la EPA llamó a la ASP-B a abordar los detalles de la aplicación, a partir del 5 de agosto, del Manual de Servicios del Puerto de Arica a las operaciones portuarias para la carga de importación boliviana.

“Hemos enviado varias invitaciones oficiales a la ASP-B para ver esta materia tan relevante. En concreto, la primera de ellas el 2 de julio, luego una segunda el 8 de julio, y a falta de una respuesta positiva, personalmente lo contacté telefónicamente el 12 de julio para definir su venida”, indicó Rodrigo Pinto, gerente general de la Empresa Portuaria Arica.

Pinto expresó su sorpresa ante el desconocimiento que planteó el viernes el ejecutivo de ASP-B con respecto de estas sucesivas invitaciones. Adicionalmente, el ejecutivo señaló que “también nos llama la atención que ASP-B asegure que se aplicará un alza de un 240% a las tarifas, si no ha venido a Arica y no ha revisado los descuentos tarifarios por volumen, a los que tendría opción”.

Mañana entran en vigencia las nuevas tarifas públicas para el comercio boliviano ¿recibieron respuesta de la ASP-B?

La Empresa Portuaria Arica ha hecho todas las gestiones necesarias para concretar un encuentro con los representantes de la ASP-B. Por nuestra parte, esperamos que esta reunión se realice lo antes posible para que la ASP-B pueda acceder a los descuentos por volúmenes correspondientes y así extender los beneficios a los clientes que representa.

¿No fue muy apresurada la decisión de normalizar las tarifas portuarias para los servicios de la mercancía boliviana?

Desde principios de julio y en reiteradas ocasiones, se les enviaron invitaciones oficiales para revisar diferentes asuntos, entre estos, temas tarifarios.

¿Cuáles son los beneficios del empresario boliviano?

El comercio exterior boliviano goza de beneficios particulares los cuales están contenidos en nuestro contrato de concesión. Como puerto tenemos la convicción de que es fundamental seguir aportando al desarrollo económico y social de todos los actores del comercio exterior boliviano. Es por esto, que estamos ampliando las condiciones del retiro de carga para que el comercio exterior boliviano pueda acceder a un beneficio extraordinario de ‘tarifa cero’.

¿Qué mejoras hicieron?

hemos realizado diversas mejoras en nuestros procesos que van en directo beneficio del transportista boliviano, como; por ejemplo, la doble cita. Esta iniciativa permite que un chofer realice una operación de descarga y carga dentro de un mismo evento, logrando así un menor tiempo de estadía en Arica llegando incluso a realizarse en menos de 24 horas, lo que se traduce en un mayor ingreso económico para el transportista

¿Por qué cuestionan la tarifa que aplica ASP-B a la carga boliviana?

Mas allá de un cuestionamiento, nosotros empatizamos con nuestros clientes importadores bolivianos quienes nos transmiten su preocupación al ver que otros usuarios del puerto acceden a mejores tarifas que ellos; por ejemplo, para el despacho directo de su carga acceden a tarifa cero.

Hoy, el importador boliviano le paga a ASPB y no percibe este importante beneficio que otorga TPA. Esta es nuestra preocupación de fondo.

El gerente de ASP-B, David Sánchez, manifestó que esta exigencia de aplicar nuevas tarifas viola el Tratado de 1904 ¿Usted cree que va en contra de dicho convenio? ¿por qué?

A Terminal Puerto Arica no le corresponde referirse a temas del tratado. No obstante, queremos dejar en claro que nuestro contrato de concesión recoge compromisos del Estado y establece normas e indicadores específicos que rigen nuestra operación. En el caso de las tarifas públicas, es facultad de Terminal Puerto Arica entregar descuentos objetivos y no discriminatorios a aquellos clientes que cumplen con volúmenes o frecuencias especiales en sus cargas. Por ende, se trata de un tema comercial.

¿TPA ha dejado en manos de Cancillería este tema, como lo ha hecho ASP-B? ¿O cree que es un problema que debe resolverse entre las instancias técnicas?

Como es de conocimiento público, la Empresa Portuaria Arica mandató una normalización tarifaria que apunta a establecer tarifas bajo criterios objetivos y no discriminatorios según la normativa portuaria chilena. Al igual que cualquier otro operador portuario en el mundo, TPA está facultado a establecer servicios y tarifas, y aplicar descuentos acordes al volumen de cada cliente. Tratándose de un tema comercial, éste debe ser abordado entre las partes involucradas.

¿Cuál será el porcentaje que incrementará el puerto desde mañana, en caso de que se apliquen las tarifas públicas?

Es importante señalar que el importador boliviano no contrata ni le paga servicios directamente a TPA, sino que le contrata y paga a ASP-B por sus servicios portuarios. Es ASPB quien tiene la relación tarifaria con nosotros. La invitación efectuada por la Empresa Portuaria de Arica tiene por finalidad facilitar la obtención de descuentos con respecto de la tarifa pública y que deberán ser solicitados a TPA. Nosotros mantenemos la predisposición para recibir a ASP-B y será en esta ocasión en donde se conocerán los porcentajes de descuento aplicables.

De haber una reunión con ASP-B ¿Cuánto sería el incremento de las tarifas y para qué tipo de servicios? ¿Será del promedio del 10,71% como se hablaba?

Esta normalización tarifaria y sus respectivos descuentos, aplican a los servicios de importación boliviana y se darán a conocer en el encuentro que se espera tener con ASP-B.

No obstante, consideramos que nuestros clientes importadores pueden estar tranquilos ya que, aun sin considerar los descuentos y beneficios que ASP-B pueda lograr para los clientes importadores en una próxima reunión con TPA, nuestras tarifas públicas son menores que las tarifas que actualmente está pagando el importador boliviano a ASP-B.

Cómo respalda TPA el incremento, siendo que no se llegó a firmar bilateralmente la 4ta. Acta de Entendimiento desde 2013-14?

Hoy día y tal como usted comenta, no existe un convenio tarifario especial, y por esa razón, la Empresa Portuaria de Arica nos mandató aplicar las tarifas públicas. Como compañía estamos disponibles para sostener este encuentro con los representantes de la ASP-B y que así puedan acceder a los descuentos antes mencionados y, de esta forma, establecer un convenio tarifario.

Los empresarios y transportistas bolivianos están preocupados porque esta ‘controversia tarifaria’ puede afectar a la calidad de los servicios y a su continuidad...

Nuestros clientes y usuarios deben tener la tranquilidad de que nuestro puerto seguirá funcionando con total normalidad, sin afectar la calidad de sus servicios ni su continuidad en lo que a TPA respecta.

El ejecutivo de TPA habló de las mejoras implementadas en el puerto para agilizar el despacho de carga boliviana