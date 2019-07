El Puerto de Arica alista nuevas tarifas para la importación boliviana

Terminal Puerto Arica (TPA) de Chile, conminó al Gobierno boliviano, a través de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) a cosensuar un ajuste tarifario por los servicios que presta a la carga de importación boliviana en el puerto de ese país.

La concesionaria le dio una semana de plazo para buscar acuerdos, con la advertencia de aplicar las tarifas máximas por estos servicios.

“La Empresa Portuaria de Arica (EPA) ha instruido a TPA a normalizar las tarifas (con la ASP-B), conforme a lo que establece el Manual de Servicios del Puerto de Arica y ha hecho extensiva una invitación a la ASP-B con el fin de informarles e invitarles a solicitar descuentos a las tarifas públicas vigentes.

De no realizarse el encuentro propuesto por la EPA, serán las tarifas públicas (máximas) del operador portuario (TPA) las que regirán desde el lunes 5 de agosto de 2019”, advierte una misiva enviada ayer, por TPA.

La entidad espera que los representantes de ASP-B se hagan presentes “los próximos días en Arica” y pidan descuento. David Sánchez, gerente ejecutivo de ASP-B, dijo que están analizando el tema y hoy se pronunciarían al respecto.

“Nos vamos a reunir con Cancillería”, precisó. Cabe recordar que el tema mencionado no vulnera el Tratado de 1904 por el que la carga boliviana tiene varios beneficios en Chile.

El incremento

En 2013 venció el último acuerdo tarifario con ASP-B y desde esa fecha, la TPA asegura que no han existido avances en esta materia. En ese entonces, se estimaba un incremento de hasta un 10,72% por los servicios portuarios. Los empresarios nacionales observan que el Gobierno boliviano no haya solucionado la controversia tarifaria para negociar esa propuesta.

En la actualidad, si TPA cobra a la ASP-B como ejemplo, por un contenedor con carga de importación, un total de $us 31, ASP-B cobra al comercializador, hasta $us 120 por los servicios prestados en el puerto. “Es decir, triplica o cuatriplica lo que cobra el puerto”, señaló el gerente de la Cámara nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui. Si no hay consensos hasta el lunes, TPA no negociará el 10,72% de incremento con Bolivia, sino que aplicará su tarifario público, lo que significa que para ese mismo contenedor, exigirá $us 60 a ASP-B.

¿Quién asume el aumento?

“El puerto le va a pasar facturas al nuevo nivel tarifario oficial. Eso, eventualmente, va a tener que pagar la ASP-B. La tarifa final que estaría cobrando la ASP-B permite este ajuste. No se tiene que afectar al importador final.

No debería, porque la ASP-B ya multiplica lo que cobra el puerto en este momento”, sentenció Javier Hinojosa, gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).

Para los exportadores cruceños normalmente TPA mantiene un costo bajo para los servicios portuarios, pero se incrementa por los costos que incorpora ASP-B por su gestión de intermediación a las importaciones. “Ahí es donde debe haber un punto de equilibrio entre TPA y ASP-B. Como Cadex, podemos participar para encontrar un equilibrio que no afecte el comercio boliviano”, sostuvo Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz.

Por su parte, el gerente de la CNC, dijo que espera que el ajuste no represente un incremento en la tarifa portuaria para el empresario boliviano. “Como la ASP-B triplica la tarifa que cobra TPA, entendemos que ya estaría por demás pagado por el empresario boliviano. Esa modificación tarifaria, no tendría por qué afectarle al usario final.

Si llegase un ajuste tarifario, debería asumir ASP-B y no el empresario”, ratificó. Los empresarios coinciden en que si no se ha resuelto esa controversia por falta de diálogo, se pondrá en riesgo la calidad del servicio y su continuidad.