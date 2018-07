El Gobierno revela que Argentina debe $us 255 millones por el gas

Argentina adeuda a Bolivia un monto de $us 255 millones por el retraso en la compra de gas boliviano de abril y mayo, indicó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. El embajador del país vecino en Bolivia, Normando Álvarez anunció que pedirá una explicación del retraso del pago de las facturas que implican sanciones pecuniarias, según contrato.

Pese al incumplimiento de pagos, la autoridad boliviana aseguró también que se cumplen a cabalidad las nominaciones requeridas por el mercado argentino y negó que hubiera déficit en la producción energética.

“Nos deben de dos meses, cerca de $us 255 millones en las facturas de abril y mayo. Dentro del contrato se estipula que hay intereses y multas”, informó Sánchez, luego de la reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno.

En un breve contacto con EL DEBER, el embajador argentino confirmó la existencia de la deuda, pero dijo no entender el porqué del retraso.

“Está ahí, hay una deuda de dos meses. Estoy pidiendo la información del porqué de esa demora. Porque los productores que están vendiendo gas a Argentina están al día, por eso me llama la atención”, manifestó el diplomático.

No hay déficit de producción

El ministro Sánchez negó que exista déficit en la producción de gas natural, como revelaron los departamentos productores.

“Los hidrocarburos tienen la gestión más brillante de toda la historia por los parámetros que manejamos como la renta petrolera de $us 36.000 millones. (En 2006) recibimos un sector que producía 30 millones y hoy 60 millones de metros cúbicos día”, dijo. A su vez, el secretario de Hidrocarburos, Energía y Minas de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, manifestó en las últimas horas, que existe un déficit de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas que imposibilita el cumplimiento de los contratos de exportación.

En este sentido, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, declaró ayer que “si Bolivia no puede cumplir la entrega de los volúmenes actualmente establecidos en los contratos vigentes, es la mejor prueba de que nuestra producción es insuficiente para atender al mismo tiempo los compromisos de los contratos de exportación y el mercado interno”.

Certificación de reservas

Ortiz añadió que este incumplimiento, es una mala señal sobre el estado de las reservas porque hay una relación directa entre el caudal de producción y el nivel de las reservas.

El ministro Alberto Sánchez dijo que el informe se hará conocer en agosto y retó al senador Ortiz, que si las reservas de gas llegan a alrededor de cuatro trillones de pies cúbicos (TCF), él renunciaría a su cargo. “Y si son más que el doble de esa cantidad, que renuncie él”, declaró Sánchez.

“Es una bravuconada que refleja su falta de argumentos frente a todas las denuncias que he realizado anteriormente (taladros, funcionamiento al mínimo de Gran Chaco y la planta de LNG, constantes paralizaciones de la planta de urea, entre otras) las cuales se han comprobado”, expresó por su parte Ortiz.

Asimismo, en una conferencia de prensa el senador cruceño cuestionó el viaje de los altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Alberto Poma, vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización y José Luis Aguilar, director de Desarrollo y Producción, a Canadá, para reunirse con la empresa Sproule International Limited y discutir el informe de certificación de las reservas de gas del país, que debió hacerse público en marzo.

Contrato con Argentina

Por otro lado, la propuesta de modificación del contrato de compraventa de gas con Argentina, finalmente no prosperó ya que ninguna de las partes se pusieron de acuerdo, según las autoridades consultadas por este medio.

“No hay negociaciones con Argentina. Fueron dos momentos en que hubo propuestas interesantes a un comienzo, cuando era ministro de

Energías Juan José Aranguren. Pero a partir de eso, no hay nada. Cuando tengamos una propuesta, elaboraremos una contrapropuesta. En realidad, no hubo una propuesta oficial”, explicó ayer el ministro de Hidrocarburos.



En ese sentido, indicó que hace unos meses atrás, Argentina había pedido comprar más gas en invierno y menos en verano, pero que “no se tocó el tema de los volúmenes ni de precios” y si la propuesta era de $us 6 por millar de BTU, “no se iba a rifar el gas boliviano”.

No obstante, el embajador Normando Álvarez recordó que la propuesta inicial de su país, era hacer un cambio a la modalidad de contrato y recibir más gas en invierno y menos en verano acordando un precio.



“No es que se quería pagar lo mismo. Porque sabemos que es un problema ya que en invierno hay mayor consumo en Bolivia y Brasil pide más.

Pero no hubo respuesta formal por parte del Ministerio de Hidrocarburos. En cuanto al precio, Argentina dijo que se arreglaba, no es que queríamos pagar lo mismo que se venía pagando. Esa fue la premisa desde el principio”, aclaró Álvarez, a tiempo de indicar que ya está finalizando la temporada de invierno como para pedir un aumento del volumen requerido.



El diplomático reconoció que su país le pagaba un precio mayor por la compra de gas a Chile, de sus plantas de regasificación, para cubrir su demanda. El ministro Sánchez informó antes, que Argentina abonaba $us 10 por millón de BTU.