El Gobierno minimiza pérdidas de $us 110 millones en sector agrícola

Aunque el sector productivo hizo conocer las pérdidas de al menos $us 110 millones por la sequía en los cultivos de invierno, el Gobierno tiene otra lectura de los efectos climáticos. Según el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, pese a expresarse preocupado por el clima, los perjuicios no son considerables.

“Hemos hecho la evaluación correspondiente de las probables pérdidas en el sector agropecuario. Quiero decirles que, en materia de soya, no hay pérdida importante. Es de preocupación. Evidentemente ha habido sequía. Hay sembradíos de sorgo, maíz que tienen afectación en relación a la productividad, pero no podemos hablar en estos momentos que haya un daño considerable en la producción”, manifestó ayer la autoridad, luego de participar en la reunión de gabinete.

Una caída del 33%

La anterior semana, la Gobernación de Santa Cruz hizo conocer el último reporte sectorial que estima un 33% de disminución en los rendimientos de la producción de granos cultivados, debido a la extrema y prolongada sequía. Esa merma, en valor, representaba una pérdida de $us 110 millones para el sector oleaginoso cruceño.

La información fue confirmada ayer por Richard Paz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien detalló que la cosecha de soya de este verano 2017/18 sufrió una disminución de rendimiento de alrededor del 20% de lo esperado (unas 500.000 toneladas menos).

“La campaña de invierno 2018 que estamos en plena cosecha (trigo, girasol, sorgo, maíz y chía) tiene una afectación en su rendimiento de alrededor del 33%, unas 500.000 toneladas menos de granos de estos cinco cultivos, lo que se traduce en que los productores dejarán de percibir alrededor de unos $us 110 millones. Falta la soya de invierno 2018, que recién se encuentra en proceso de crecimiento y su cosecha será en octubre y noviembre próximos”, informó.

No obstante, el ministro Cocarico expresó que “el argumento de que la sequía ha sido trascendental para las pérdidas económicas no es el adecuado” y que “hablar de pérdidas y relacionarlo con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no es adecuado”.

Se conoció que los técnicos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) están aún consolidando datos sobre la afectación en la producción, para tener una información más precisa en los próximos días y darlas a conocer públicamente.

A la espera de una reunión

Mientras tanto, el Gobierno y los productores del oriente están a la espera de una reunión con el presidente Evo Morales donde se evaluará, de manera conjunta, el tema productivo.

“El presidente anunció que se va a reunir y programará la fecha de su reunión con los sectores agropecuarios”, añadió Paz.

Anapo planteará mayor acceso a nuevas tecnologías, liberación total de las exportaciones, precio justo de la urea e infraestructura y logística para exportar, con el propósito de ser más competitivos y triplicar la producción.