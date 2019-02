El Gobierno cuestiona la falta decontrol de los consejos de Cotas

El hallazgo de irregularidades en el programa Cotas en Cuotas de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) -una auditoría interna detectó el robo de $us 7,7 millones, a través de solicitudes ficticias de equipos-, no solo abre un profundo hueco financiero en la telefónica, denota, además, falencias y deficiencias en los sistemas de control y de procedimiento de gestión de dicho proyecto de la telefónica.

Esto último es refutado desde el Gobierno. En contacto con EL DEBER Radio, el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Emilio Rodas, dijo que el informe requerido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) sobre el supuesto robo financiero y acciones legales y administrativas promovidas contra los involucrados es muy escueto y resumido y no incluye la auditoría interna y los documentos probatorios de la denuncia presentada en la Fiscalía.

“La Afcoop va a requerir información complementaria para establecer, desde la perspectiva de la fiscalización, qué niveles han fallado en los mecanismos de control porque es una cantidad importante, más de $us 7 millones, que han desaparecidos y que sin duda van a afectar las finanzas de Cotas. No hay una cooperativa en Bolivia que pueda aguantar una pérdida de esa naturaleza y que esto no afecte su balance. Para eso existe un Consejo de Administración y uno de Vigilancia, que son los que tienen que resguardar los intereses de los asociados, eso es lo que vamos a tratar de determinar con estas acciones que va a desarrollar la Afcoop”, indicó Rodas.

La autoridad hizo notar que el requerimiento de información no ha sido satisfactorio y que se va pedir complementación. “Si no fuera satisfactoria la complementación tenemos que pasar a una fiscalización que se desarrollará en el interior de la cooperativa con presencia de personeros de la Afcoop para revisar documentos, in situ, revisar todos los procesos y así determinar en qué nivel está la responsabilidad. “No es suficiente decir que hay seis personas que han robado más de $us 7 millones cuando hay toda una estructura y mecanismos de control interno -Consejo de Administración y de Vigilancia- para evitar que el patrimonio de los socios se vea afectado”, dijo.

El director ejecutivo general de la Afcoop, Fernando Fuentes, dijo que el caso de Cotas es muy sui generis, no equiparable a otro, que obligará a extremar un análisis pormenorizado. “Me parece que es un tema muy particular que merece un análisis para ver si dentro del objeto de la cooperativa comprende este tipo de servicios (Cotas en Cuotas)”, indicó, al precisar que en la ley establecida hay que trabajar regulaciones en aspectos genéricos, que deben ser complementadas con resoluciones.

En el ámbito de las telecomunicaciones, Fuentes dijo que se han realizado muchas fiscalizaciones y que se han encontrado incumplimiento a normas, leyes, decretos y graves vulneraciones a principios y valores del cooperativismo. “Hemos hecho recomendaciones y dado plazo para que subsanen, en caso de no hacerlo la propia ley establece sanciones”, sentenció.

Desde el consejo de administración de Cotas, su presidente Iván Uribe señaló que los dos consejos han procedido y están actuando de acuerdo a sus competencias y los estatutos de la cooperativa. "Todo está a disposición de la justicia y el ente regulador puede tener toda la información que precise", dijo.

En la misma línea, desde el consejo de vigilancia, Carlos Alberto Égüez, comentó que están cumpliendo su rol según el mandato y que ha sido la propia cooperativa la que detectó esta anomalía.

"El consejo de vigilancia, cumpliendo su rol de fiscalización y control observó que existía una inconsistencia financiera que dio origen a la auditoría que ha permitido documentar con evidencias la irregularidad", manifestó Égüez.

Cotas presta a fiscalización

En una carta dirigida el 22 de este mes y firmada por el presidente del Consejo de Administración, Iván Uribe, Cotas invita a la entidad reguladora -Afcoop- a realizar un proceso de fiscalización.

En la nota, Cotas ha manifestado a la Afcoop que, de precisar información adicional para el ejercicio de sus funciones, la telefónica está presta a proporcionarla y colaborar en lo que sea necesario para que confirmen que los hechos denunciados son fidedignos y que las acciones tomadas para recuperar los daños generados a la institución y sancionar a los responsables son transparentes, proactivas, oportunas y realizadas en el marco de la ley.

En ese marco, Cotas invita a la Afcoop a realizar un proceso de supervisión y fiscalización, a fin de que confirmen no solamente la actuación de forma diligente y proactiva, ante la detección de este fraude. Hace notar que de ninguna forma el patrimonio de los socios y la sostenibilidad financiera de Cotas se encuentra comprometida y que, consecuentemente, la situación no pone en peligro la continuidad de los servicios que provee la cooperativa.

“A objeto de facilitar su trabajo y que este se realice in situ para mayor transparencia, ponemos a su disposición espacio físico en nuestras oficinas y cualquier otro apoyo que sea requerido, en el marco de las normas que regulan el sector cooperativo”, detalla la nota de Cotas enviada a la Afcoop.

Relación de hechos

A decir del vocero de Cotas, Delmar Méndez, hace 10 meses se dieron cuenta de las irregularidades, solo que no lograban identificar de dónde procedía. “Sabíamos en términos generales, en materia de balance financiero, que había inconsistencia financiera y hace ocho meses se inició una investigación porque lo que se gastaba no se estaba recuperando en la misma proporción”, precisó.

Las inconsistencias financieras detectadas obligaron a revisar varias partidas y cuentas a fin de identificar el origen de la falla. Todas las oficinas de Cotas fueron auditadas.

Méndez dijo que la falla no fue detectada en ese momento porque se suministraban datos incompletos o adulterados cada vez que se requería documentación del programa Cotas en Cuotas. Un análisis riguroso, en diciembre de 2018, estableció que la fuente de la inconsistencia financiera provenía de este programa. Ello originó una auditoría específica al programa

A principios de enero de este año se conocieron los resultados de la auditoría donde se establece el procedimiento, la cuantía, el periodo de tiempo y las personas implicadas con distintos niveles de participación y responsabilidad. Hay seis funcionarios de la cooperativa implicados de las áreas de marketing, comercialización, contabilidad, control de gestión, de ventas y demandas y mensajería.

El daño económico es de $us 7,7 millones en la gestión 2017-2018

Méndez dijo que Cotas aplicó medidas correctivas, administrativas y procedimentales. Se suspendió el programa, se iniciaron acciones sumariantes y se separó a los implicados. A la par, se activaron gestiones coercitivas para la recuperación del dinero y se sentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y anexó al Ministerio Público elementos de la auditoría para agilizar las investigaciones.

Reporte sectorial

Desde la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fecotel), su gerente general Roberto García, dijo que han requerido a Cotas un informe de lo acontecido para conocer si la irregularidad no afecta o pone en riesgo las operaciones y servicios y, además, para saber sino compromete los proyectos en desarrollo o a ejecutarse este año.