El Gobierno aplica medidas para frenar el descenso de las reservas

Semanas atrás, el Banco Central de Bolivia (BCB) pronosticaba una reducción de hasta $us 1.200 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para esta gestión. Pero en 81 días de 2019, las RIN han bajado $us 821 millones; es decir, casi el 70% de la predicción estatal, para todo el año. El Gobierno se esperanza en que las exportaciones van a aumentar en los siguientes meses, pero al mismo tiempo activa algunas acciones para regresar capitales al país y tratar de frenar la caída.

Al cierre de 2018, las RIN eran de $us 8.946 millones, pero al 22 de marzo bajaron a $us 8.125 millones. Una caída de alrededor de $us 10,1 millones por día.

El presidente del BCB, Pablo Ramos, mencionó que la caída de esta variable se deriva de las importaciones de maquinaria y equipos para dinamizar el aparato productivo. Sin embargo, informó que las RIN están en un nivel alto, por encima del 22% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ramos reconoció que “se debe pensar en adoptar algunas medidas”. Espera que el aumento de las exportaciones se dé en los siguientes meses. Pero deslizó que si el Estado paga la multa que anunció Petrobras, las RIN mermarán más.

Medidas para la liquidez

Así, el BCB, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Ministerio de Economía aprobaron medidas para garantizar liquidez. Los cambios a los reglamentos para límites de inversión de entidades de intermediación financiera y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) en el exterior permitirán mantener un alto nivel de crédito para apoyar a la producción. Por otro lado, se limitan las inversiones en el exterior, realizadas por los bancos y las SAFI, para evitar que salgan capitales al exterior y sean utilizados en el país. Para la ASFI las nuevas medidas permitirán al sistema financiero contar adicionalmente con más de $us 100 millones y al mercado de valores, con más de $us 423 millones.

Frenar fuga de divisas

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, manifestó que las medidas adoptadas por el Gobierno se aplicarán con el fin de que las divisas no se vayan al exterior, pero no cree que marquen una diferencia.“Solo generarán un ingreso que por un tiempo harán subir las RIN. El problema es el ritmo de salida frente a un lento ingreso de divisas. Las medidas tomadas solo muestran la preocupación del Gobierno por las RIN”, dijo.

Para el experto en finanzas Mauricio Ríos García, obligar a los fondos de inversión a repatriar parte de lo que tienen invertido en el exterior en los próximos 90 días (del 25% de antes al 15% desde hoy y 5% más tarde) muestra una vez más que se posterga la solución a cambio de agravar el problema.

René Martínez, analista económico de la Fundación Jubileo, sostuvo que las RIN llegaron a su punto máximo en 2014 con $us 15.123 millones. “Hay todavía un respaldo notable en reservas que están por los $us 8.000 millones, pero esta tendencia debería preocupar. No hay situación crítica, pero dependerá de las políticas que adopte el Gobierno”, dijo.