Al filo del inicio de la gran campaña de siembra de verano, uno de los insumos (fertilizante) más sensibles para el agro está en el ojo de la tormenta debido a que su costo es uno de los aspectos que más preocupa a los productores.

Más si se toma en cuenta la respuesta de Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, que a pedido de un informe escrito, realizado por la diputada Rose Marie Sandoval y del diputado Luis Alberto Vaca, ambos de Demócratas, admite que la tonelada del fertilizante para el consumo interno es más caro respecto al que se exporta.

Así en la pregunta 16, los legisladores le piden a Sánchez diga cuál es el precio de la urea generada en la planta de urea y amoniaco comercializada en el mercado interno, la respuesta de la autoridad, que presenta un cuadro, es que el costo de la urea para el mercado interno es fijado por el comité de precios de forma mensual, usando como referencia la cotización internacional del precio de la urea.

En un gráfico, Sánchez detalla que la tonelada de urea en octubre de 2017 costó $us 335, algo que se mantuvo hasta noviembre, ya en diciembre sube a $us 375, para bajar en enero de 2018 a $us 368 y mantenerse así hasta marzo, para luego en abril volver a bajar a $us 355 y seguir con esa tendencia en mayo ($us 344) y junio ($us 341), último dato oficial.

Cuando en la pregunta 17 se le consulta al ministro cuál es el precio de la urea para el mercado externo la autoridad detalla que el precio facturado para la venta al mercado externo (Brasil) está en función de los contratos firmados de compraventa de urea; para el caso del contrato con la empresa Keytrade AG suscrito el 15 de noviembre en 2017 por un volumen anual de 335.000 toneladas a granel con punto de entrega en Puerto Quijarro, Sánchez precisa que el precio se define por el incoterm CRF Brasil +4.7; en tanto para el caso de Dreymoor Fertilizers Overseas PTE Ltda., luego de la licitación que fue adjudicada a YPFB, se suscribió el contrato el 5 de marzo de 2018, acordándose el precio de $us 250 la tonelada, aunque para este caso la autoridad aclara que la urea es especial con calidad hasta 1,5% de Biuret de 2.000 toneladas a granel.

Sorpresa y rechazo

Richard Paz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), criticó que la urea se venda más barata al exterior y remarcó que esto es algo inconcebible y fuera de toda lógica, pues no se puede entender la discriminacion hacia los productores bolivianos, quienes tambien son dueños del gas de donde sale la urea.

“Lo que los productores propusimos es que se nos venda la urea, exactamente al mismo precio de exportación más impuestos, puesto en la planta de Bulo Bulo, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta favorable”, lamentó Paz.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) puntualizaron que el uso del fertilizante es muy importante y que su encarecimiento es una traba para lograr una mayor superficie de siembra en el país.

La postura de YPFB

PRECIO DE EXPORTACIÓN

Yacimientos indicó que la urea al ser un commodity su costo varía y que en la actualidad es de $us 350 la tonelada.

PRECIO AL MERCADO INTERNO

Según la estatal petrolera la tonelada de urea se vende a $us 383, y con el descuento del IVA baja a $us 333.

UREA EXTRANJERA

Según YPFB el fertilizante que se importa se ofrece a $us 530 la tonelada.

Cifras del tema

1

Millón de hectáreas

Según Anapo a partir de noviembre esta es la superfice que se prevé sembrar con soya

412

En dólares

Se pudo saber que la urea llegó a este costo en octubre para luego bajar a $us 383 la tonelada