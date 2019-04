El Estado espera conciliar en arbitraje con BBVA

Pese al laudo arbitral iniciado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ante las normativas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado Boliviano, el Gobierno espera llegar a una previa conciliación con la entidad española. El BBVA demanda una indemnización millonaria por supuestos daños a sus inversiones, por el resuelto traspaso de las administración de los fondos de pensiones (AFP) a la Gestora Pública estatal.

“Como Procuraduría, estamos preparando una estrategia en todos los ámbitos. Contamos con elementos. Estamos trabajando con el Viceministerio de Pensiones y la Gestora. Pero todas las opciones están abiertas. El hecho de que exista una instancia de proceso de arbitraje, no impide que ambas partes, podamos buscar soluciones”, manifestó el procurador general, Pablo Menacho.

Sin embargo, la autoridad dejó escapar su extrañeza de que el BBVA haya continuado con el arbitraje, tomando en cuenta que siguen trabajando en Bolivia y tendrán otros 30 meses más (según el Decreto 3837), antes de que se concluya con la migración de datos a la Gestora. La Constitución establece que la administración de la seguridad social de corto y largo plazo estará a cargo del Estado.

Tribunal conformado

El 2 de abril, el Tribunal del arbitraje fue constituido en el seno del Ciadi. Sus miembros son el búlgaro Stanimir Alexandrov (presidente), la argentino-brasileña Valeria Galíndez (nombrada por el demandante), y el francés Yves Derains (nombrado por el demandado, en este caso, Bolivia).

La demanda de arbitraje del BBVA (que rige a la AFP-Previsión) contra Bolivia, se presentó en agosto de 2018.

Asumir defensa

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que el Estado estaba listo para una defensa sólida de los intereses de Bolivia ante cualquier demanda.

“Hay un juicio del BBVA. Eso continúa y el Estado se va a defender como corresponde. No tenemos ningún problema que por defender al país, nos hagan un juicio. No puede ser que las empresas nos demanden por algo que no ha sido a satisfacción. Ellos han empezado el juicio y el Estado boliviano se va a defender”, dijo categóricamente.

Conciliación

El experto en pensiones, David Villarreal, explicó que la demanda era una situación sin vuelta atrás, salvo que en el camino, el Gobierno concilie e indemnice a la AFP. De acuerdo a confidencialidad, no se puede develar el monto exigido.

“Pero me parece preocupante que como país, tengamos estas demandas que en la mayoría de los casos, hemos tenido que pagar. Quienes suframos esos pagos somos los bolivianos porque ese dinero sale del Tesoro”, dijo.

LOS PASOS

RENUNCIA AL CIADI

Bolivia se salió del Ciadi, En este proceso, solo actúa como entidad administradora del arbitraje y se utiliza su reglamento para llevarlo adelante.

LOS CONSEJEROS

Bajo el reglamento, los consejeros actúan como secretarios que sustancian el caso y determinan costos del arbitraje.

CONVENCIÓN

En un caso de emisión de una sentencia, ya no son ejecutables directamente y se ajustan a la Convención de Nueva York.