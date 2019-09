El BMSC pone a la venta cuatro edificios por $us 13,8 millones

El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) hizo pública la venta de cuatro inmuebles por un valor total de $us 13,8 millones en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, entre ellos la histórica sede de la calle Junín (donde funciona la oficina central de la región oriente), a pocos metros de la plaza 24 de Septiembre en la capital cruceña, que conecta con otro edificio colindante, en la calle Florida.

Este bloque, que antaño también fue sede del Banco Santa Cruz (que en la década pasada se fusionó a la marca Mercantil), tiene un valor conjunto de $us 5,15 millones, pero es ofertado por separado ($us 3,15 millones la edificación de la calle Junín y $us 2 millones la infraestructura de la calle Florida).

A estos se suman el edificio que está en la intersección de las avenidas Irala y Velarde (sobre el primer anillo), que tiene un valor de traspaso de $us 2,2 millones, y un cuarto inmueble ubicado sobre la avenida 16 de Julio de la capital paceña, que se vende por $us 6,5 millones (ex Banco Los Andes Pro Credit).

Ejecutivos de la entidad informaron de que este movimiento comercial responde a temas estratégicos, ya que estos inmuebles están cerca de nuevas oficinas y/o agencias que están por abrirse o que ya se encuentran operando (producto de la fusión con el ex Banco Los Andes Pro Credit).

El gerente de marketing del BMSC, Mauricio Porro, detalló que estas acciones también responden a la inauguración de la Torre MSC, que será efectiva en el cuarto trimestre de este año, junto al centro comercial Las Brisas, ubicado en el cuarto anillo de la av. Cristo Redentor.

“No habrá ningún cambio. Estamos haciendo un esfuerzo importante para profundizar la digitalización de los servicios, pero nuestra estrategia de crecimiento también va acompañada de presencia física a través de nuestras agencias. Actualmente, contamos con más de 114 agencias a escala nacional y más de 434 cajeros automáticos”, especificó Porro.

Asimismo, el ejecutivo indicó que este traslado tampoco significa un recorte de personal, sino que estos se incorporarán a las nuevas agencias y se prevé la inclusión de nuevos talentos, ya que, además de la Torre MSC, el banco abrirá dos sucursales en Oruro, y otras en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.

Búsqueda de eficiencia

Según el analista Jaime Dunn, el sistema financiero está en una constante búsqueda de eficiencia y ahorro, por lo que esta medida no solo es adoptada por el BMSC, sino también por otras que están consolidando su edificio en el país. Agregó que estas entidades buscan alinearse a nuevas medidas tecnológicas y de seguridad, recordó que las financieras no pueden tener inmuebles sin utilizar y no tienen permiso para alquilarlos, ya que la ley no se los permite.

Según el analista inmobiliario y líder de Century 21 en Bolivia, Ives de Chazal, el margen de negociación en el centro de la capital cruceña es alto y los precios son variables, pero pueden estar en torno a los $us 600 por metro cuadrado, y agregó que en los últimos años la demanda por inmueble en esta zona no es tan dinámica.

La Torre MSC se pone a tono

Así como se trasladarán las oficinas centrales del BMSC a la Torre MSC, también lo harán otras empresas que componen el conglomerado empresarial del que es socio, entre ellas Universal Brokers y SAFI Mercantil Santa Cruz. Ejecutivos del centro comercial Las Brisas anunciaron que el traslado y la inauguración de esta megaestructura se estima para el último trimestre del año.

La gerenta general de este centro comercial, Rosalina Roca, explicó que en la Torre MSC se trabajan los detalles de obra fina y la consolidación del helipuerto, así como las pruebas y calibración del sistema BMS (Building Management System) que monitoreará el normal desempeño de todos los sistemas integrados de la estructura de 30 plantas.