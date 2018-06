El BM prevé precios altos para las materias primas

Una buena noticia para los países exportadores de productos básicos, entre ellos, Bolivia. El Banco Mundial (BM) estima un aumento del precio de los productos básicos agrícolas, entre ellos los alimentarios y las materias primas, de más del 2% este año debido a las menores perspectivas de siembra. Se prevé que las perturbaciones climáticas sean mínimas.



“La aceleración del crecimiento mundial y el incremento de la demanda son factores importantes que explican los aumentos generalizados del precio de la mayoría de los productos básicos y los pronósticos de aumentos mayores del precio de estos productos en el futuro”, manifestó Shantayanan Devarajan, director superior de Economía del Desarrollo y economista en jefe interino del Banco Mundial.



Además, según los pronósticos, en 2018 el precio promedio del petróleo será de $us 65 el barril, superior al promedio de $us 53 el barril en 2017, debido a la firmeza de la demanda de los consumidores y a las medidas restrictivas de los productores de petróleo.



Para 2019 también se estima el petróleo en $us 65 el barril. “El precio del petróleo se ha duplicado con creces desde que tocó fondo en los primeros meses de 2016, ya que el gran excedente de existencias se ha reducido considerablemente”, afirmó John Baffes, economista superior y autor principal de Commodity Markets Outlook. “La firmeza de la demanda de petróleo y el mayor cumplimiento por parte de los países de sus promesas de producción acordadas contribuyeron a inclinar el mercado hacia el déficit”, precisó.

Perspectivas en Bolivia

Para el productor boliviano es importante tener expectativas positivas en cuanto al precio con el que podría vender su oferta, ya que eso lo motiva a invertir. En criterio del gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Edilberto Osinaga, más que un alza, los precios internacionales de las materias primas agrícolas registran una recuperación moderada. “Durante un largo tiempo se registraron precios y rendimientos bajos; entonces, el panorama para fines de 2018 y principios de 2019 es prometedor”, expresó.



Mientras María Esther Peña, gerenta técnica del IBCE, destaca que la producción agrícola fortalecida estimula otros sectores, como el de servicios, energías, transporte, financieros, insumos agrícolas y sobre todo genera importantes fuentes de empleo. “Y qué mejor hacerlo si se fortalece su competitividad de producción con acceso a la biotecnología”, dijo la ejecutiva.

“El Gobierno ya aplicó medidas”

Christian Aramayo - economista



En economía se habla de ‘eficiencia adaptativa’ que trata de que ante un cambio en las condiciones internas o externas las instituciones deben saber adaptarse.



Así vemos que se tomaron medidas como la variación del cálculo de la TRe o la liberación de algunos productos de exportación. Eso muestra que el Gobierno sabe que en economía no funciona la ideología. Entonces, la habilidad que ellos tengan va a generar que se enfrenten los shocks más o menos fuertes en la economía boliviana.



Además, en los casos de Brasil y Argentina, el Banco Mundial, prevé una desaceleración económica, lo que repercutirá en el país debido a que son nuestros principales mercados de exportación. No olvidemos que en 2019 se debe volver a negociar con Brasil los precios y volúmenes de venta del gas natural.