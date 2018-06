El BCB abarata los créditos y la tendencia es a estabilizar la TRe en entidades financieras

Por medio de la Circular Externa SGDB 024/2018, el Banco Central de Bolivia (BCB) determinó el 6 de junio modificar el cálculo de la Tasa de Referencia (TRe) en moneda nacional y rebajar del 3,45 al 2,32% para este mes. Con una nueva fórmula, según expertos en banca, se impone una tendencia a estabilizar las cuotas crediticias, lo que ayudará a mitigar el riesgo de crédito de la cartera con tasa variable.

De acuerdo con la metodología establecida por el ente monetario, “del estado de resultados mensual agregado de los bancos múltiples y pyme (pequeña y mediana empresa), se suman los cargos por obligaciones con el público por depósitos a la vista, ahorro y plazo para operaciones en todas las denominaciones monetarias”.

La medida se complementa con otros tres cálculos, que para las entidades financieras significa una reversión de lo que a principios de mayo ocurrió, cuando el BCB subió la TRe hasta el 3,66%, llegando a ser el nivel más alto desde la gestión 2014, obligado por la falta de liquidez de las entidades financieras.

Esa vez, los clientes con créditos no regulados de consumo, comercio e hipotecario lamentaron el encarecimiento de cuotas.

La circular del BCB, de hace dos días, también instaura que este mes la TRe calculada con información de abril tendrá vigencia del 7 al 30 de junio. A partir del 1 de julio, la TRe tendrá vigencia por un mes calendario.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) analiza la medida y prevé expresar su posición sobre esta modificación en los próximos días.



Se buscó al presidente del BCB, Pablo Ramos, y al ministro de Economía, Mario Guillén, para que den una explicación oficial de los objetivos de la medida a nivel estatal, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Jorge Velasco, experto en banca, dijo que en las últimas semanas había muchas quejas de los clientes por este aumento. Señaló, por ejemplo, que de una cuota de Bs 1.500 podía crecer a Bs 2.000 y “eso tiene un efecto multiplicador grande”.



Tres cambios



Expertos en la materia explicaron que con la nueva medida ocurren tres principales cambios en la reformulación de la TRe.

La primera modificación es que la nueva fórmula de cálculo tiende a utilizar el costo medio (gasto financiero/total de captaciones del público), a diferencia de la anterior, que solo consideraba en el denominador a depósitos a plazo.



La segunda en la fórmula anterior se consideraba solo a los depósitos nuevos, en la nueva fórmula se considera a todos los depósitos (antiguos y nuevos) para el cálculo de la TRe.

Por último, el analista banquero especifica que en la anterior versión el cálculo de la tasa de referencia solo se consideraba como base a los depósitos a plazo en moneda nacional. Ahora, el nuevo cálculo considera que el cálculo debe abarcar el total de depósitos en moneda nacional y moneda extranjera.

En resumen, se señala que “la nueva formulación de la TRe en moneda nacional amplía la base de cálculo con el objetivo de bajar su nivel”.

“Frente al incremento paulatino de la TRe, acontecido principalmente en los últimos meses, la nueva fórmula permitirá acceder a créditos a un menor costo y adicionalmente ayudará a mitigar el riesgo de crédito de la cartera con tasa variable (es decir, a que la mora no aumente)”, explicó el analista.



Estabilización

José Antonio Sivilá, secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), comentó que este nuevo método se basa en los saldos de estado de resultados de los bancos, que son cargos financieros por pagar, obligaciones con el público.

“El nuevo método de cálculo hace que caiga el valor de la TRe, pero también es un método válido. La tendencia es para estabilizarse entre el 2 y el 2,5%. El método anterior era lo pactado y ahora toma en cuenta lo pagado por los clientes. Ahora se beneficia a los clientes que tienen créditos pactados con TRe en gran medida”, resaltó.



En una primera evaluación, manifestó que a las entidades que tienen diferentes estructuras de fondeo puede afectarles el cálculo, porque si está en 2,3%, quienes dan microcréditos sería menor, la tasa de interés en microfinanzas es ma-

yor porque se exponen a un riesgo mayor.

“Lo que se evidencia es que abaratará el crédito para comercio, servicios, consumo e hipotecario de vivienda, que estaban pactadas a TRe”, identificó.



Sivilá considera que para algunas entidades financieras el impacto será mínimo, porque la estructura de fondeo es distinta. En el caso de bancos grandes, tienen cuentas corrientes no sentirán tanto la medida, pero no será lo mismo para las entidades dedicadas a microfinanzas.



El analista Armando Álvarez también señaló que en la medida que la TRe sube, las cuotas crediticias de los clientes suben; y si las TRe bajan, sus cuotas (con tasa variable de largo plazo) van a bajar, lo que dependerá el efecto del flujo mensual para el cliente.



“Pero los afectados vienen a ser las instituciones bancarias. Las TRe se iban a justando a las tasas de los depósitos de las captaciones que tienen los bancos. Con los ajustes, podría haber una situación que desfavorezca a la institución financiera”, declaró.

Más de la circular

El Banco Central de Bolivia establece en su modificación del cálculo de la TRe en moneda nacional que el dato mensual de los cargos por obligaciones con el público por depósitos a la vista, ahorro y plazo para operaciones en todas las denominaciones monetarias se obtiene por diferencia de los estados de resultados mensuales acumulados del mes actual, con el anterior, con excepción de enero, cuyo dato se toma sin realizar ninguna resta.



Explica que el cálculo ante-rior se multiplica por 360 y se divide por la cantidad de días calendario del mes, del estado de resultados.

Este resultado se divide por la suma de los saldos de balance de los bancos múltiples y pyme del mismo mes de las obligaciones con el público por depósitos a la vista, ahorro y plazo para operaciones en todas las denominaciones monetarias, señala, entre otras especificaciones.

Cifras del tema

3,45

valor porcentual

Era la Tasa de Referencia en moneda nacional que estaba vigente entre el 31 de mayo al 6 de mayo de 2018.

2,32

Valor porcentual

Es la Tasa de Referencia en moneda nacional que ahora está vigente, entre el 7 de junio al 30 de junio de 2018.

3,66

Valor porcentual

Fue el porcentaje más alto al que llegó la Tasa de Referencia, luego de que el sistema financiero experimentara una liquidez. Esta cifra estuvo vigente entre el 3 de mayo al 9 de mayo de 2018, según el Banco Central de Bolivia.

Otros análisis

¿A quién llega?

Los créditos del sistema financiero que tienen tasa variable (es decir, aquellos créditos que consideran a la TRe para el cálculo de la tasa activa) no representan más que el 20% (aproximadamente) de la cartera.



¿A quién no?

Si bien la medida favorecerá a créditos concedidos a tasa variable, el 80% de la cartera que no consideran a la TRe en el cálculo de la tasa activa no se beneficiará con el cálculo.



Nuevos y antiguos

En la fórmula antigua se consideraba a los depósitos nuevos. Con la nueva fórmula del BCB, se considera a los depósitos antiguos y nuevos para el cálculo de la TRe.